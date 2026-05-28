Nuevos ataques ponen en peligro el alto el fuego pactado entre EEUU e Irán

EEUU ha lanzado nuevos "ataques defensivos" sobre objetivos de Irán que —alegan— suponían una amenaza para las fuerzas estadounidenses y el tráfico comercial. Esta vez ha derribado cuatro drones kamikaze y ha actuado contra una estación de control terrestre en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron.

Acciones que altos funcionarios mencionados por la agencia Reuters tachan de "mesuradas", "puramente defensivas" y "destinadas a mantener el alto el fuego" alcanzado en abril por Washington y Teherán, con mediación de Pakistán. No lo ha entendido así el régimen de los ayatolás que, según medios estatales, ya habría respondido militarmente y lo ha tachado de "violación del alto el fuego".

US CENTCOM says it shot down four Iranian drones and struck a site where a fifth was being prepared for launch. Al Jazeera's Alan Fisher says it marks the second US strike on Iranian targets this week, which Iran called a ceasefire breach. pic.twitter.com/oLx4bTSeKD — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 28, 2026

La Guardia Revolucionaria iraní asegura haber atacado la base aérea de Estados Unidos "origen de la agresión" a las 4:50 (1:20 GMT). Así lo recoge un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la rama más sanguinaria de las Fuerzas Armadas de Irán, en el que el régimen advierte de que "de repetirse" la respuesta "será aún más contundente".

Previamente, recoge el comunicado, se habría producido un incidente con cuatro embarcaciones estadounidenses a las que Irán habría bloqueado cuando intentaban "atravesar el estrecho de Ormuz sin autorización". Los buques, señala el texto, se vieron obligados a "detenerse y regresar tras disparos de advertencia de la Armada iraní".

Tres meses de negociaciones

Todo en medio de las negociaciones entre EEUU e Irán que cumplen tres meses este jueves sin que se haya logrado un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Medio y al bloqueo en la estratégica ruta marítima de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que podría haber firmado un "buen acuerdo" ya. Pero no es suficiente. "Si no es un gran acuerdo, no lo vamos a hacer", ha exclamado el mandatario norteamericano.

.@POTUS on Iran: "We can make a good deal right now, but maybe not a great deal — and if it's not a great deal, we're not making it." pic.twitter.com/TOQrMMcL5Y — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026

Para él, la entrega o destrucción del uranio enriquecido es imprescindible. Y también ha condicionado la firma de un acuerdo de paz con Irán a que los países árabes aliados, como Arabia Saudí o Catar, normalicen relaciones con Israel.

En cualquier caso, este jueves se reúnen en Washington el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las conversaciones de EEUU e Irán.