Menú
Oriente Medio

Nuevos ataques ponen en peligro el alto el fuego pactado entre EEUU e Irán

Washington derriba cuatro drones de ataque de Teherán, que responde atacando la base estadounidense desde la que se lanzó la "agresión".

Washington derriba cuatro drones de ataque de Teherán, que responde atacando la base estadounidense desde la que se lanzó la "agresión".
Donald Trump se reúne con su gabinete en la Casa Blanca en medio de las negociaciones con Irán. | EFE

EEUU ha lanzado nuevos "ataques defensivos" sobre objetivos de Irán que —alegan— suponían una amenaza para las fuerzas estadounidenses y el tráfico comercial. Esta vez ha derribado cuatro drones kamikaze y ha actuado contra una estación de control terrestre en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron.

Acciones que altos funcionarios mencionados por la agencia Reuters tachan de "mesuradas", "puramente defensivas" y "destinadas a mantener el alto el fuego" alcanzado en abril por Washington y Teherán, con mediación de Pakistán. No lo ha entendido así el régimen de los ayatolás que, según medios estatales, ya habría respondido militarmente y lo ha tachado de "violación del alto el fuego".

La Guardia Revolucionaria iraní asegura haber atacado la base aérea de Estados Unidos "origen de la agresión" a las 4:50 (1:20 GMT). Así lo recoge un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la rama más sanguinaria de las Fuerzas Armadas de Irán, en el que el régimen advierte de que "de repetirse" la respuesta "será aún más contundente".

Previamente, recoge el comunicado, se habría producido un incidente con cuatro embarcaciones estadounidenses a las que Irán habría bloqueado cuando intentaban "atravesar el estrecho de Ormuz sin autorización". Los buques, señala el texto, se vieron obligados a "detenerse y regresar tras disparos de advertencia de la Armada iraní".

Relacionado

Tres meses de negociaciones

Todo en medio de las negociaciones entre EEUU e Irán que cumplen tres meses este jueves sin que se haya logrado un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Medio y al bloqueo en la estratégica ruta marítima de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que podría haber firmado un "buen acuerdo" ya. Pero no es suficiente. "Si no es un gran acuerdo, no lo vamos a hacer", ha exclamado el mandatario norteamericano.

Para él, la entrega o destrucción del uranio enriquecido es imprescindible. Y también ha condicionado la firma de un acuerdo de paz con Irán a que los países árabes aliados, como Arabia Saudí o Catar, normalicen relaciones con Israel.

En cualquier caso, este jueves se reúnen en Washington el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las conversaciones de EEUU e Irán.

Temas

En Internacional

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida