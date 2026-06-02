Hezbolá ataca a Israel y hace peligrar el plan de Trump para lograr el acuerdo con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intentado apaciguar las aguas entre Israel y Líbano para que Irán no detenga las negociaciones, que "continúan a ritmo acelerado", como ha amenazado con hacer. Según el mandatario norteamericano, ha hablado con ambas partes y estas se han comprometido a cesar sus ataques. Pero sus esfuerzos podrían haber sido en vano.

Trump anunció este lunes que había tenido "una llamada muy productiva" con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien le aseguró que no enviaría más tropas a Beirut e incluso retiraría las que iban en camino. Por la otra parte, representantes del grupo terrorista libanés Hezbolá le dijeron al presidente estadounidense que dejarían de disparar contra territorio israelí siempre que ellos no fueran atacados.

JUST IN: President Trump had a call with the Israeli PM, and no more troops will be going to Israel. Hezbollah and Israel have exchanged cross-border attacks for months. A sustained halt to hostilities from all sides could help reduce tensions and create an opportunity for a… pic.twitter.com/l3FpCrvaQF — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 1, 2026

Sin embargo, el Ejército israelí asegura que en la madrugada de este martes ya ha interceptado dos proyectiles que habrían sido lanzados desde Líbano. Las alertas se activaron a las 01:35 hora local (00:35 hora española). Es decir, tan solo unas horas después de que Trump anunciara el alto el fuego de los terroristas de Hezbolá, que han alegado que atacaron un carro y tres vehículos militares israelíes porque avanzaban hacia Al Hamra.

Esta situación podría complicar la deriva de las conversaciones entre Washington y Teherán, pese a que Trump ha expresado en una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo que ponga fin a la guerra de Irán y el bloqueo de la estratégica ruta marítima del estrecho de Ormuz. "Tiene buen aspecto", ha llegado a decir el mandatario norteamericano.

Sin Líbano, no hay acuerdo

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha dejado claro este lunes que el régimen de los ayatolás no solo está dispuesto a suspender el proceso de negociación con EEUU si Israel no deja de atacar territorio libanés "sino que nos enfrentaremos directamente al enemigo".

A Trump no parece preocuparle. Y, desde luego, no le ha extrañado la reacción de Irán. "No pasa nada" si suspende las negociaciones, ha dicho en declaraciones a la cadena NBC News. Sería "algo lógico", ha considerado el presidente estadounidense. "Son mejores negociadores que combatientes".