Israel y Líbano firman un nuevo alto el fuego que allana el terreno para el acuerdo de Washington con Teherán

Las delegaciones de Israel y Líbano han pactado, durante su segundo día de reuniones en Washington, la implementación de un nuevo alto el fuego, que —eso sí— está condicionado a que Hezbolá finalice sus ataques contra territorio israelí. "Está supeditado al cese total de los disparos y la retirada del grupo terrorista libanés del sector sur del (río) Litani", advierte el comunicado conjunto difundido por ambas administraciones y también la estadounidense, que ha liderado las negociaciones.

Las partes, que se sentarán a negociar de nuevo el próximo 22 de junio en la capital de EEUU, han diseñado un plan para crear "zonas piloto" en el Líbano que estén controladas por el Ejército del país y excluyan al grupo terrorista. Un avance importante en las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde 1993, que se ha alcanzado en la cuarta ronda de contactos que se ha celebrado este año y posibilita que Estados Unidos e Irán puedan alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto en Oriente Medio.

Joint Statement of the United States of America, Republic of Lebanon, and State of Israel on the Latest High-Level Trilateral Meetinghttps://t.co/kCdk9TCSpe — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) June 4, 2026

El régimen de los ayatolás puso como condición el cese de los ataques de Israel sobre el Líbano para continuar con las negociaciones con EEUU, que —según el presidente norteamericano, Donald Trump— siguen avanzando y podrían derivar en un acuerdo muy pronto. No obstante, el embajador de Israel en Estados Unidos —Yechiel Leiter—, que ha encabezado la delegación de su país en las conversaciones con el Líbano en Washington, ha advertido que la tregua "no otorga inmunidad" a Hezbolá.

Estados Unidos ha subrayado, en esta línea, su intención de "apoyar a las Fuerzas Armadas Libanesas, con el objetivo de mejorar su capacidad y permitir el exercise efectivo de la soberanía en todo el territorio" del país. Por otra parte, tanto Israel como Líbano "condenan los ataques de Irán contra países de la región, así como las actividades en curso que socavan la estabilidad en todo Oriente Medio, ya sea mediante el apoyo a grupos afines o cualquier otro acto de agresión".

"Ninguna intención hostil"