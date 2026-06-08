Delcy Rodríguez viaja por sorpresa a Turquía tras una invitación de Erdogan

Delcy Rodríguez ha llegado a Turquía en una visita oficial tras su paso por la India, dentro de su gira internacional. Durante su estancia en el país otomano se reunirá con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para abordar diversos asuntos vinculados a las relaciones bilaterales entre ambos países.

La Presidencia de Turquía ha confirmado la llegada de Delcy Rodríguez, cuya agenda incluye un encuentro con Recep Tayyip Erdogan en el Palacio de Dolmabahçe, en Estambul. La reunión se produce en un contexto en el que ambos países persiguen mantener su colaboración, especialmente en el ámbito económico y energético.

Una visita sorpresa

El ministro de Energía de Turquía, Alparslan Bayraktar, ha señalado que la visita responde a una invitación que ha realizado el Gobierno turco. Según ha explicado, Rodríguez y Erdogan mantendrán una reunión durante la tarde de este lunes para analizar cuestiones de interés común. Las autoridades turcas han destacado la importancia de las relaciones con Venezuela. En este sentido, prevén avanzar en diferentes proyectos de cooperación y reforzar sus relaciones diplomáticas. El encuentro se celebrará en el Palacio de Dolmabahçe, uno de los escenarios habituales para reuniones de alto nivel entre dirigentes internacionales y el Gobierno turco. Resulta llamativo que, inicialmente, este viaje no formaba parte de la agenda de Delcy Rodríguez.

Turquía y Venezuela han intensificado sus contactos en los últimos años mediante acuerdos en sectores como la energía, el comercio y el transporte. Ankara, además, ha mostrado interés en ampliar su presencia económica en Iberoamérica, y ha encontrado en el chavismo un interlocutor conveniente. Según ha indicado Bayraktar, la visita servirá para seguir profundizando en esa colaboración y explorar nuevas oportunidades.

Erdogan y el chavismo

Delcy Rodríguez encabeza una delegación integrada por varios miembros de su Ejecutivo que participan en distintas áreas de gobierno. Entre ellos figuran el ministro de Exteriores, Yván Gil; la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria; y el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela. También forman parte de la comitiva la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; la ministra de Turismo, Daniella Cabello; la ministra de Transporte, Jacqueline Faría; y el ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Juan Escalona.

En 2017, Nicolás Maduro visitó Ankara; un año después, Erdongan acudió a Caracas. Desde entonces, Turquía ha sido un interlocutor habitual del chavismo. En concreto, Erdogan siempre se ha posicionado del lado del régimen. Su buena relación se materializa, por ejemplo, en las exportaciones de oro de Venezuela a Turquía. Según Reuters, en 2018, el régimen de Maduro exportó unas 23,62 toneladas de oro por valor de 900 millones de euros. Así, Erdogan es un especialista en mantener su posición como interlocutor con diversos regímenes dictatoriales y ser un miembro de la OTAN; es decir, un aliado problemático.