Irán cierra el aeropuerto de Teherán y parte de su espacio aéreo tras los ataques de Israel

Irán ha suspendido las operaciones del aeropuerto de Mehrabad, en Teherán, tras una nueva oleada de ataques de Israel que ha elevado la tensión en la región y ha llevado al país a restringir también su espacio aéreo en la zona occidental.

Según la agencia estatal IRNA, el aeródromo ha interrumpido "todos los vuelos de llegada y salida" tras lo que denomina una "nueva agresión del régimen israelí". El aeropuerto de Mehrabad, pese a su denominación de internacional, opera principalmente vuelos domésticos y diplomáticos, mientras que el Aeropuerto Internacional Imán Jomeiní concentra el tráfico internacional.

En paralelo, la Organización de Aviación Civil de Irán ya había anunciado el cierre del espacio aéreo en el oeste del país por motivos de seguridad, después del inicio de una nueva fase de ataques cruzados entre Irán e Israel.

Escalada militar en varios frentes

El intercambio de acciones militares se ha intensificado en las últimas horas. Irán lanzó varias oleadas de misiles contra territorio israelí en respuesta a ataques previos atribuidos a Israel sobre el Líbano y puntos dentro de Irán, incluidos Teherán y un complejo petroquímico en Mahshahr, que habría sufrido daños parciales según autoridades locales.

Israel respondió con bombardeos sobre distintos objetivos en territorio iraní, mientras que, de forma paralela, los hutíes de Yemen lanzaron un misil hacia Israel, que fue interceptado.

La situación coincide con un momento de alta tensión regional, en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría intentado sin éxito disuadir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de continuar con la escalada militar, en el contexto de las conversaciones diplomáticas con Teherán.