Israel responde al régimen de los ayatolás y ataca un complejo petroquímico en Irán

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes la ejecución de un ataque aéreo de precisión contra las instalaciones del complejo petroquímico de Mahshahr, situado en el suroeste de Irán.

"Hace poco, la Fuerza Aérea israelí atacó varios objetivos en el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán. Más detalles próximamente", ha detallado un portavoz militar en un conciso comunicado emitido a primera hora de la mañana. Con esta maniobra, Jerusalén envía un mensaje contundente sobre su capacidad para alcanzar infraestructuras estratégicas y vitales para el sostenimiento económico y militar de la república islámica.

Este movimiento táctico se produce como respuesta directa a la agresión sufrida en las horas previas. Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, Irán lanzó sucesivas oleadas de misiles dirigidas contra diversas zonas del territorio israelí. La excusa esgrimida por Teherán para justificar este asalto directo fue el exitoso operativo llevado a cabo por Israel en Beirut horas antes, donde las fuerzas israelíes lograron neutralizar objetivos terroristas que amenazaban su seguridad nacional.

Gracias a la eficacia de los sistemas de defensa antiaérea, como la Cúpula de Hierro y los interceptores de largo alcance, los proyectiles iraníes no lograron su cometido. Las autoridades confirmaron que los ataques no causaron ninguna víctima entre la población civil, demostrando una vez más la preparación del país frente a las ofensivas de sus enemigos regionales. No obstante, las alarmas resonaron en gran parte de la geografía nacional, manteniendo a los ciudadanos alerta en los refugios.

De manera coordinada, y evidenciando el control que Teherán ejerce sobre sus milicias aliadas, los terroristas hutíes de Yemen también intentaron sumarse a la ofensiva. Desde el sur de la península arábiga, lanzaron un misil balístico contra territorio israelí que fue rápidamente interceptado y destruido en el aire. Este incidente subraya la amenaza multidireccional a la que se enfrenta la única democracia de la región, obligada a repeler constantes agresiones provenientes tanto del este como del sur.

El Gobierno mantiene su estado de máxima alerta operativa, reafirmando que no tolerará ataques contra su soberanía. Al golpear el corazón de la industria petroquímica iraní, Israel demuestra su determinación de imponer un alto coste a quienes deciden utilizar el terror como herramienta política, limitando de paso las fuentes de financiación que alimentan la maquinaria bélica de los aliados de Irán en todo el tablero de Oriente Medio.