El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que Washington está a punto de lograr un triunfo decisivo frente al régimen de los ayatolás. Durante un mitin telefónico para respaldar en las primas al senador republicano Lindsey Graham, el mandatario ha asegurado que, en un plazo de apenas catorce días, la Administración norteamericana podrá proclamar su "victoria total" frente a la constante amenaza que representa Teherán para la estabilidad global.

El plazo de dos semanas es un clásico para Donald Trump. Es su opción preferida para dar una patada hacia adelante en la confianza de que cuando cumpla el plazo nadie recordará la promesa incumplida al haber pasado más cosas entre tanto. No sólo lo ha empleado con Irán, sino también con la guerra entre Rusia y Ucrania y durante las negociaciones arancelarias y sus correspondientes amenazas a terceros países. Pasadas dos semanas, pocos recuerdan ya su promesa.

El frágil alto el fuego alcanzado el pasado mes de abril parece pender de un hilo por el empeño del régimen de los ayatolás de considerar los ataques de Israel contra Hezbolá como ataques contra su propio territorio. "Hemos sido un equipo muy fuerte y creo que estamos ganando esa batalla", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, en un momento marcado por las provocaciones de la República Islámica. Además de las implicaciones geopolíticas y de seguridad, la resolución de este conflicto tendría un impacto directo en la economía internacional. El inquilino de la Casa Blanca ha pronosticado que la neutralización del régimen como amenaza regional traerá consigo un beneficio inmediato para los mercados mundiales, asegurando que los precios del petróleo sufrirán un importante desplome.

Como piedra angular de su política exterior, Trump ha reiterado su veto absoluto a las ambiciones nucleares de Teherán. Fiel a la postura que también defendió en su primer mandato frente a la laxitud de Biden y Obama con Irán, ha insistido en que bajo ninguna circunstancia se permitirá que Irán desarrolle armamento atómico. El presidente ha vuelto a advertir sobre la magnitud del desastre que supondría permitir a los ayatolas construir bombas nucleares, recordando que "la destrucción que causaría es enorme" y reafirmando el compromiso occidental con la no proliferación.

Pese a expresarse con tanta confianza, no parece que la realidad acompañe. Este mismo lunes, Trump ha tenido que hacer un llamamiento urgente tanto a Israel como a Irán para que detengan de forma inmediata el cruce de ataques que ha elevado la tensión en las últimas horas. Esta petición se suma a los infructuosos intentos previos de impedir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu que respondiera a la reciente ofensiva con misiles lanzada por Irán durante la noche del domingo.