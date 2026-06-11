EEUU vuelve a bombardear Irán y Teherán responde con el bloqueo del estrecho de Ormuz

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) ha anunciado una nueva oleada de ataques masivos, calificados de "legítima defensa", contra múltiples objetivos estratégicos dentro del territorio soberano de Irán. La operación, ejecutada bajo la orden directa del presidente y comandante en jefe, Donald Trump, responde a los ataques previos perpetrados por las fuerzas iraníes contra instalaciones y bases militares norteamericanas en Bahréin, Jordania y Kuwait.

Según detalló el comunicado emitido por el Centcom a través de sus canales oficiales, las incursiones aéreas dieron comienzo a las 17:15 hora local (las 23:00 hora peninsular española). Las autoridades militares estadounidenses han sido contundentes al señalar que esta intervención militar es una respuesta directa e inapelable a la "agresión injustificada y continuada de Irán". La acción de represalia se produce pocas horas después de que la Casa Blanca redoblara su presión exigiendo a Teherán la firma inmediata del acuerdo diplomático que ambas potencias llevan semanas negociando sobre el tablero multilateral.

Apenas minutos después de que Washington oficializara la ofensiva, los medios estatales y agencias de noticias locales iraníes, como la agencia Mehr, confirmaron fuertes explosiones en puntos críticos del sur del país. Entre los enclaves golpeados destaca la ciudad portuaria de Bandar Abbas —un enclave geoestratégico de primer orden situado justo frente al estrecho de Ormuz donde se asienta una gran base militar iraní—, así como el condado de Sirik en la provincia de Hormozgán y las islas de Qeshm y Hengam.

Bloqueo de Ormuz

La respuesta de la República Islámica a la ofensiva norteamericana no se ha hecho esperar, elevando el pulso a la economía internacional. El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los mandos de mayor peso en la estructura militar iraní, ha decretado el "cierre inmediato" del estrecho de Ormuz para "todo tipo de embarcaciones", prohibiendo taxativamente el tránsito de barcos comerciales y de la flota internacional de petroleros.

"Ante el inicio de los ataques del Ejército agresor estadounidense contra algunas regiones del sur de la provincia de Hormozgán, se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico", rezaba el duro comunicado distribuido por la agencia Tasnim, órgano de difusión vinculado directamente a la Guardia Revolucionaria. Las autoridades militares de Teherán han ido más allá, lanzando una seria advertencia de carácter bélico: cualquier buque mercante que intente cruzar el estratégico paso —por donde circula casi la quinta parte del petróleo mundial— "será objeto de ataque masivo" por parte de las defensas y navíos iraníes, amenazando con "dar una respuesta contundente y decisiva" a lo que tachan de "maldad terrorista de EEUU".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha matizado que la orden de bloqueo se mantendrá "hasta nuevo aviso" y ha justificado la ruptura de la estabilidad denunciando lo que califican como "repetidas violaciones" por parte de Washington del alto el fuego provisional que ambas potencias acordaron el pasado mes de abril. "Advertimos que ningún buque debe abandonar su fondeadero. Acercarse al estrecho se considerará colaboración directa con el enemigo", zanjaron de manera amenante.

El Pentágono niega el cierre

A pesar de la virulencia verbal del régimen de los ayatolás y del despliegue de su infantería y marina, el Pentágono ha salido al paso rápidamente para rebajar el alarmismo en los mercados de crudo y asegurar que mantiene el control operacional de la zona en colaboración con sus aliados occidentales.

El Mando Central estadounidense ha desmentido con rotundidad el supuesto bloqueo naval afirmando que, a pesar de las alertas y las hostilidades cruzadas de la pasada noche, "los buques mercantes siguen entrando y saliendo con total normalidad por el estrecho de Ormuz". Washington insiste en que mantendrá patrullas activas para garantizar la seguridad de la navegación comercial global frente a los intentos de sabotaje e intimidación de la dictadura teocrática iraní.