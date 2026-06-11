Giro de Trump: cancela los ataques militares contra Irán previstos para esta noche

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la cancelación de los ataques militares que, según había advertido hace unas horas, estaban previstos contra Irán para la noche de este jueves. La decisión llega después de que las conversaciones con la República Islámica hayan alcanzado un nuevo rumbo.

Donald Trump ha comunicado su cambio de decisión a través de una publicación en su red social Truth Social, en la que ha asegurado que las negociaciones han registrado avances significativos. Según el presidente norteamericano, "las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado a su máximo nivel".

🚨 President Donald J. Trump on cancelled scheduled strikes against Iran. pic.twitter.com/iIijh6j5m2 — The White House (@WhiteHouse) June 11, 2026

Además, ha afirmado: "Como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche". La decisión supone un giro respecto a las declaraciones realizadas horas antes, cuando había amenazado con nuevos ataques y planteado incluso la posibilidad de asumir el control de la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán. El presidente de EEUU ha justificado el cambio por la reanudación de las negociaciones y los avances en las conversaciones con Teherán.

Bloqueo naval

El presidente estadounidense ha añadido también que se han acordado los "puntos finales" de la negociación por parte de Estados Unidos y de varios países implicados en el proceso diplomático. Entre los países que ha mencionado Trump figuran Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto, según ha adelantado Reuters. No obstante, no ha ofrecido detalles sobre el contenido concreto del posible acuerdo ni sobre los compromisos alcanzados.

Pese a la suspensión de los ataques, Trump ha confirmado que Estados Unidos mantendrá las medidas de presión actualmente en vigor. En concreto, ha asegurado que el bloqueo naval permanecerá operativo hasta que el acuerdo quede definitivamente cerrado y formalizado. El bloqueo supone uno de los principales elementos de presión sobre Teherán en medio de las negociaciones.

El anuncio llega en un momento de elevada tensión en Oriente Próximo tras meses de enfrentamientos y unas conversaciones diplomáticas que no parecen progresar. Durante las últimas semanas, Washington y Teherán habían intercambiado amenazas.