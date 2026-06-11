Trump anuncia un golpe "muy duro" a Irán en unas horas

En medio de la escalada de ataques entre Irán y Estados Unidos, el presidente estadounidense Donald Trump ha utilizado sus redes sociales para anunciar un golpe "muy duro" contra el régimen en unas horas. "Estados Unidos va a golpear a Irán (cuya Armada, Fuerza Aérea, radares, sistemas antiaéreos y todas sus demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido), con mucha fuerza esta noche", ha afirmado en Truth Social con sus características mayúsculas.

En el mensaje, Trump también ha avanzado que en "un futuro no muy lejano", planea "tomar la isla de Jarg y otras infraestructuras petrolíferas", con el fin de tener el "control total de sus mercados del gas y el petróleo", como hicimos, dice, con Venezuela, una decisión que "está funcionando de manera fantástica para Venezuela y Estados Unidos".

Estados Unidos ya golpeó la estratégica isla de Jarg, la joya petrolera de Irán, hace unos meses, pero sin llegar a dañar de forma relevante sus infraestructuras. Por este punto pasa el 90 por ciento de las exportaciones petrolíferas iraníes y, según han apuntado fuentes estadounidenses repetidamente, ha estado sobre la mesa la posibilidad de que Estados Unidos tomara el enclave en una compleja invasión terrestre.

El propio Trump se ha referido al enclave en una entrevista en Fox News en la que ha afirmado que él siempre apostó por la toma de la isla pero dudó porque no estaba seguro de que "América tuviera el estómago para hacerlo". "Haríamos una fortuna, pero no sé si el país tiene el estómago, creo que les gustaría que volviéramos a casa", en una posible alusión a los costes de la operación y al terremoto en los mercados que podría suponer.

Las nuevas amenazas del jefe de la Casa Blanca llegan cuando, por segundo día consecutivo, Washington y Teherán han intercambiado ataques tras el derribo de un helicóptero estadounidense. El régimen contestó a los misiles estadounidenses con una oleada de drones contra objetivos de EEUU en Baréin y Kuwait.