Irán amenaza con romper las negociaciones con EEUU tras el ataque israelí contra Hezbolá en Beirut

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos atraviesan un momento crítico después del ataque lanzado este domingo por Israel contra un bastión de Hezbolá en Beirut. Las autoridades iraníes han advertido de que la ofensiva pone en peligro el proceso diplomático abierto con Washington y han prometido una respuesta a la acción militar israelí.

Según informa Europa Press, el jefe del equipo negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, ha vinculado la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano. El dirigente iraní considera que la operación de este domingo evidencia que Washington no está cumpliendo los compromisos adquiridos o que carece de capacidad para influir sobre Israel.

"El ataque de los sionistas demuestra una vez más que Estados Unidos o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello", ha afirmado Qalibaf en un mensaje difundido en redes sociales.

El responsable iraní ha ido más allá al cuestionar la estrategia estadounidense en las negociaciones. "Al dar luz verde al régimen (Israel), es imposible que puedan obtener concesiones. El juego del 'poli bueno' y el 'poli malo' está pasado de moda. Si no tienen la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus compromisos, no es posible continuar por este camino", ha advertido.

Tres muertos y quince heridos

El bombardeo israelí tuvo como objetivo el barrio de Dahiya, en el sur de Beirut, considerado el principal centro de operaciones de Hezbolá. De acuerdo con el último balance facilitado por la agencia oficial libanesa NNA, el ataque dejó al menos tres fallecidos y quince heridos.

La agencia señala que al menos cuatro misiles guiados por láser impactaron contra un edificio residencial situado en la zona de Ghobeiri, provocando además importantes daños materiales en inmuebles y establecimientos próximos. Israel sostiene que la operación se produjo en respuesta a ataques previos de Hezbolá contra territorio israelí.

La ofensiva reviste una especial gravedad para Teherán, ya que Dahiya no solo es una de las áreas más densamente pobladas de la capital libanesa, sino también el principal enclave político y militar de su aliado en el país.

Amenazas de represalia

Las advertencias iraníes no se han limitado al ámbito diplomático. El portavoz del cuartel general Jatam al Anbiya, Sardar Asadi, ha asegurado que "los crímenes contra los suburbios del sur no quedarán impunes".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha adelantado que "hay una respuesta fuerte en camino". Según Azizi, "el crimen de hoy del régimen sionista en Dahiya, Beirut, demuestra una vez más que Estados Unidos es débil y no tiene credibilidad, ya que ni siquiera es capaz de controlar a este régimen ilegítimo".

Las amenazas llegan apenas una semana después de otro ataque similar que desencadenó varios días de represalias iraníes contra Israel y contra posiciones militares estadounidenses desplegadas en el golfo Pérsico.

Dudas sobre el acuerdo

La nueva escalada se produce precisamente cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado para este domingo la firma de un memorándum de entendimiento con Irán. El documento debía servir para reabrir de forma inmediata el estrecho de Ormuz e iniciar un periodo de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos pendientes entre ambos países.

Sin embargo, incluso antes del ataque, los negociadores iraníes ya se mostraban profundamente escépticos sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo durante esta jornada. Durante la mañana discutían en Teherán el borrador del pacto junto a una delegación de Qatar desplazada a la capital iraní.

Según la agencia semioficial iraní Fars, fuentes próximas al equipo negociador consideraban muy difícil cerrar el acuerdo en la fecha prevista por Trump. "El examen de los aspectos políticos, legales y técnicos, a nivel de expertos, todavía continúa", señaló una fuente citada por el medio iraní.