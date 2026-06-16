¿Ha servido para algo la guerra de Irán? Esto es lo que dicen Trump y Netanyahu

Irán no tendrá armas nucleares. Esa es la certeza que los mandatarios de Estados Unidos e Israel, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, buscaban cuando iniciaron la ofensiva contra el régimen de los ayatolás el pasado 28 de febrero y ese es el gran triunfo que se llevan tras el acuerdo de paz alcanzado con el país del Golfo Pérsico gracias a la mediación de Pakistán, que se firmará el próximo viernes en Suiza, tras una guerra que ha durado más de cien días.

Así lo ha destacado el propio Trump ante las especulaciones que circulan en redes desde que se hizo público el pacto. "¡Irán ha acordado no tener nunca un arma nuclear!", ha asegurado el presidente estadounidense a través de su red Truth Social. "Además, la historia de que EEUU le está pagando a Irán 300 millones de dólares es una noticia falsa, difundida por los dumócratas!!!", ha afirmado en referencia a los demócratas.

"Iran has agreed to never have a Nuclear Weapon! Also, the story that the U.S. is paying Iran 300 million Dollars is Fake News, put out by the Dumocrats!!!" - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Y9N9QWUqKm — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

Netanyahu, que se mantiene firme en su posicionamiento hacia Líbano pese a que dice apoyar el acuerdo, ha explicado que ese siempre fue su objetivo. "Durante décadas he luchado contra los esfuerzos de Irán por armarse con armas nucleares. Puedo definir esto como la misión de mi vida", ha afirmado durante una conferencia de prensa que ha ofrecido este lunes por la noche para valorar la situación de Israel ante la inminente firma del llamado "memorando de entendimiento".

"Me he mantenido firme hasta hoy, y me mantendré firme también en el futuro. Con acuerdo, sin acuerdo: Irán no tendrá armas nucleares. Ni hoy, ni mañana. Mientras yo sea primer ministro de Israel, esto no sucederá", ha añadido el primer ministro israelí dada la incertidumbre que ha generado la firma de un texto cuyo contenido no se conocerá hasta que haya sido rubricado por ambas partes. En cualquier caso, la guerra ha merecido la pena a tenor de las palabras de Netanyahu.

¿Para qué ha servido?

"Escucho a personas preguntando: ¿Qué hemos logrado?", ha comentado. "Hemos alejado de nosotros la amenaza de aniquilación inmediata", ha exclamado. "Hemos neutralizado a sus científicos nucleares, decapitado a los líderes del régimen del terror, destruido sus instalaciones nucleares, aniquilado misiles y la gran mayoría de las fábricas que los producen, golpeado innumerables industrias e infraestructuras militares, destruido su armada y su fuerza aérea, neutralizado a los comandantes de Basij que masacraron al pueblo iraní y causado daños colosales", ha destacado.

"Estimamos en cientos de miles de millones de dólares, algunos incluso en cerca de un billón de dólares los daños a la economía que a Irán le llevó décadas construir", ha añadido. "Pero aquí está lo más importante: hemos salvado al Estado de Israel de la amenaza de aniquilación nuclear. Porque hay que entenderlo: Irán corría hacia la bomba nuclear", ha asegurado. "Si no hubiéramos actuado de esta manera, Irán ya tendría bombas atómicas. ¿Y qué significa eso? Significa que millones de ciudadanos israelíes, ustedes que me escuchan ahora, todos estarían en peligro terrible de muerte masiva. Todos nosotros estaríamos en ese peligro".

ראש הממשלה בנימין נתניהו, הערב במסיבת עיתונאים:

"אזרחי ישראל היקרים,

במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום, ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום, ולא מחר. כל עוד… pic.twitter.com/g8m8w4b5yX — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) June 15, 2026

"Ese peligro lo hemos alejado por años", ha afirmado Netanyahu, "eso es lo que hemos logrado". "Pero les digo, ciudadanos de Israel, la lucha no ha terminado", ha advertido, "tendremos que seguir vigilantes, seguir siendo fuertes y determinados para defendernos todo lo que sea necesario". "Frente a Irán" y también "frente a su brazos del terror", a los que "hemos golpeado de forma sin precedentes". "Lo hicimos en Gaza, lo hicimos en Líbano, en Siria, en Yemen, lo hicimos en los campamentos de refugiados en Judea y Samaria... Lo hicimos en todas partes".

"Hay quienes quieren minimizarlo, anular nuestros logros inmensos. Y les digo: vamos a lograr muchas más cosas grandes", ha asegurado. "Seguiremos neutralizando amenazas en el espacio, construiremos alianzas nuevas con países de la región y fuera de la región. Aseguraremos nuestra independencia armamentística, ese es otro principio que establecí y asigné 350.000 millones de séqueles adicionales al presupuesto de defensa. Desarrollaremos tecnologías que rompen los límites de la imaginación, y convertiremos a Israel en una potencia aún más fuerte".