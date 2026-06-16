Irán amenaza a Israel con una 'dura respuesta' si no frena sus ataques en el Líbano

El régimen de los ayatolás ha vuelto a elevar el tono contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu. A través del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los centros de mando clave de sus Fuerzas Armadas, Teherán ha advertido este martes al Estado judío con lanzar una "dura respuesta" si las tropas israelíes no detienen sus operaciones antiterroristas en el país vecino. Esta amenaza se produce a pesar de la teórica entrada en vigor de un alto el fuego y de los recientes acuerdos diplomáticos en los que participa la Administración de Estados Unidos.

En un comunicado difundido por la cadena de televisión estatal iraní IRIB, la dictadura islámica ha utilizado su habitual retórica para condenar las acciones defensivas de Israel. "Se advierte que si el Ejército del régimen sionista, responsable del asesinato de niños, no pone fin a la violencia en el sur de Líbano, cabe esperar una dura respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán", señala la nota oficial.

Las autoridades iraníes acusan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de haber violado los términos de la tregua en más de ochenta ocasiones durante las últimas cuarenta y ocho horas. Estas supuestas infracciones se habrían producido tras el anuncio de un acuerdo de entendimiento entre Teherán y Washington para rebajar la tensión en Oriente Medio. Según el régimen iraní, las fuerzas israelíes continúan "cometiendo crímenes" contra la población civil libanesa.

Por su parte, fuentes oficiales libanesas han asegurado que al menos cuatro personas han fallecido a causa de recientes ataques perpetrados por las tropas israelíes en el distrito de Nabatiyé. En este sentido, el Ministerio de Sanidad del Líbano sostiene que desde principios de marzo, cuando se intensificaron los combates entre el Ejército israelí y la milicia terrorista chií Hezbolá, el número de víctimas supera los 3.800 fallecidos y deja cerca de 12.000 heridos en la región.

Frente a las exigencias de Teherán, que da por finalizada oficialmente la guerra tras el pacto con Estados Unidos y considera ilegal cualquier presencia militar en territorio libanés, el primer ministro ha sido tajante. Benjamin Netanyahu ha reaccionado a este escenario garantizando la seguridad de su nación frente a las organizaciones terroristas financiadas por el régimen de los ayatolás.

El mandatario israelí ha dejado claro que sus soldados no se van a retirar de las posiciones estratégicas que han asegurado durante los últimos meses. Así, ha insistido en que las tropas de las FDI permanecerán desplegadas tanto en las zonas ocupadas en el Líbano como en puntos clave de Siria y en la Franja de Gaza "cueste lo que cueste", para evitar que los terroristas vuelvan a suponer un peligro para sus ciudadanos.