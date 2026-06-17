El preacuerdo entre EEUU e Irán: fin al programa nuclear y 300.000 millones para Teherán

El documento que establece un preacuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que prevén firmar este viernes en Suiza contempla el fin de las hostilidades entre ambos países, la reapertura del estrecho de Ormuz, la suspensión progresiva de las sanciones contra Teherán y un plan de desarrollo valorado en, al menos, 300.000 millones de dólares.

El borrador, que ha adelantado la cadena CNN, contiene 14 puntos que servirán como base para abrir un período de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo. La cadena asegura haber obtenido una copia del memorando a través de una fuente oficial, pero desde la Casa Blanca aseguran que el texto no es definitivo y afirman que las conversaciones continúan antes de cerrar la redacción final del texto.

Respeto mutuo y alto el fuego

El primer borrador establece el cese inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, así como el compromiso de ambas partes de no emprender nuevas acciones bélicas ni recurrir a amenazas. Además, Estados Unidos e Irán se comprometen a respetar mutuamente la soberanía e integridad territorial de cada uno y a no interferir en los respectivos asuntos internos.

El texto prevé que las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo se desarrollante durante un plazo máximo de 60 días que podría ser prorrogable bajo el consentimiento mutuo.

De Ormuz al plan nuclear iraní

Uno de los puntos centrales, el cuarto, en concreto; aborda el levantamiento del bloque en el estrecho de Ormuz. Según este borrador, Estados Unidos se compromete a restaurar plenamente la navegación en un plazo máximo de 30 días. Por su parte, Irán asumirá el compromiso de garantizar la circulación de buques mercantes entre el Golfo Pérsico y el mar de Omán hasta recuperar los niveles previos a la guerra.

Con todo, el texto también contempla la retirada de las fuerzas estadounidenses de las zonas próximas una vez se haya cerrado el acuerdo final. Asimismo, EEUU se compromete a impulsar, junto a sus socios en la región, un programa de rehabilitación y desarrollo económico para Irán. Se fija una financiación mínima de 300.000 millones de euros, aunque los detalles sobre cómo se aplicará esta medida se concretaría a través de una negociación posterior que no excedería los 60 días desde la firma del acuerdo.

Washington también se comprometería a iniciar un proceso para eliminar las sanciones que había impuesto sobre Irán. A la espera del levantamiento definitivo a las restricciones, el Departamento del Tesoro emitirá autorizaciones para permitir las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos iraníes, así como las operaciones financieras, aseguradoras.

Otro de los puntos fundamentales del acuerdo es el octavo, ya que aborda la cuestión del enriquecimiento del uranio para la producción de armamento nuclear iraní. En ese punto indica: "La República Islámica de Irán reitera que jamás producirá armas nucleares".

A la espera de la firma de este documento y del acuerdo final, ambas potencias se comprometen a mantener el statu quo: Irán conservará su situación actual de su programa nuclear y EEUU no impondrá nuevas sanciones ni aumentará su presencia militar.

El documento también prevé la creación de un mecanismo para supervisar la aplicación de cada punto y garantizar su cumplimiento. Establece que el pacto deberá respaldarse a través de una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.