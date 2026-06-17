Trump avisa a Irán sobre el pacto: "Si no se firma en 60 días volveremos a bombardear"

Donald Trump ha asegurado que ordenará nuevos bombardeos a Irán en caso de que no se alcance un acuerdo con las autoridades iraníes dentro del plazo de 60 días que estipula el preacuerdo de cese de hostilidades entre ambos.

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que "si no se firma en 60 días volveremos a bombardear". "No quiero hacerlo, porque es muy bueno [el acuerdo], pero quizás tengamos que hacerlo porque jamás les permitiremos tener un arma nuclear", ha afirmado. Estas declaraciones han surgido durante la rueda de prensa desde la cumbre de dirigentes del G7, en la localidad francesa de Evian.

Firma en Suiza

Con todo, Trump ha insistido en que el Gobierno de Irán ha accedido a renunciar a la posesión y desarrollo de armamento nuclear. "Si no lo cumplen, probablemente volveremos a bombardearlos hasta que lo cumplan", ha dicho.

Uno de los puntos del preacuerdo que ha filtrado la CNN indica el desmantelamiento del uranio enriquecido que se halla en manos de Teherán. Ha señalado que desde el régimen de los ayatolás "trabajarán estrechamente con nosotros para eliminar el llamado material enriquecido que se encuentra en las profundidades de la tierra". Más allá del compromiso en materia de armas nucleares, uno de los aspectos más llamativos del preacuerdo es el acceso de Teherán a una financiación de 300.000 millones de dólares si se cumple el resto del plan.

Desde la filtración del preacuerdo, en Washington y en Teherán han confirmado que este viernes firmarán en Suiza el memorando de entendimiento. A partir de ese momento, se abrirá un proceso de 60 días para negociar los pormenores del acuerdo de paz definitivo.