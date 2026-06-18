El petróleo es cosa del pasado, pero temblamos si cierran Ormuz

En Strategika, de la Hoover Institution, extraen lecciones de la guerra de Irán. Un ensayo de Michael Doran, breve y sintético, versa sobre la nueva gramática de la guerra a la luz del conflicto. Doran fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional con Bush hijo y asesor en el Departamento de Estado y el Pentágono en la misma época. Entre las siete lecciones que apunta, hay una particularmente hiriente para otra gramática: la que rige en la política cuando habla de energía. Es la gramática de un idioma limitado, en el que danzan, con un halo mágico, palabras como transición energética, emisiones cero, renovables, abandonar los combustibles fósiles, descarbonización. Son palabras que no se lleva el viento de los molinos gigantes. Su reino es estratosférico, pero se traducen en leyes, normas, ultimátums, decisiones económicas, financieras e industriales, que llevan un cortejo de incertidumbre, cierres, reconversiones y apagones.

Doran dice en su ensayo que la guerra de Irán ha dejado al descubierto que la "transición energética" es una ilusión estratégica. Al menos, por ahora, añade conciliador. Yo no lo sería tanto. Dice que la política, y cita a Biden y a Obama pero también a Europa, habla como si la geopolítica del petróleo fuera asunto de un pasado en trance de desaparecer, cuando resulta que no es así. Si uno hace caso de lo que dicen desde von der Leyen hasta el gobernador de California, pensará que el petróleo es lo que menos debe preocuparnos. La dependencia del combustible fósil por antonomasia se percibe, desde ese lenguaje, como el vestigio de una era que la humanidad ha dejado atrás gracias a un puñado de desinteresados salvadores del planeta y perturbados varios. Pero entonces, pasa lo de Ormuz y la política cae de golpe de la nube de cero emisiones al duro suelo fósil.

No es la primera vez que el régimen iraní interfiere en el tráfico del estrecho. En la década de 1980, en medio de la guerra contra Irak, allí se libró la guerra de los petroleros. Sus amenazas han causado disrupción y alzas del precio en distintos años y ocasiones. Pero nunca antes se había vivido, como ahora, en la ilusión de que lo que pase con el petróleo no tiene importancia y en la creencia de que cuanto menos crudo, mejor para todos. De haber sido coherentes, los contrarios a los combustibles fósiles, que es todo el establishment, tendrían que haberse alegrado del cierre del estrecho, de que subiera el Brent y faltara combustible para aviones. Pero no. En vez de celebrar, lo lamentaron. Un clamor penoso: que si sube la gasolina, que si la inflación, que si el golpe a la economía global, que si el PIB a la baja. ¡Tanto echaban de menos el petróleo!

El choque con la realidad que han tenido, vía Ormuz, los campeones de la transición energética ha sido vergonzoso. Para cubrirlo viene bien la idea de que Trump decidió parar la operación militar por el alto coste económico del cierre del estrecho. Pero los americanos contaban con el bloqueo desde el principio y no dependen del petróleo que viene de allí. En conexión con eso, se fabula con que Irán acaba de descubrir que dispone de un arma súper efectiva, porque cerrando Ormuz pone al mundo desarrollado a sus pies. Menudo descubrimiento. Los países de la OPEP lo hicieron en 1973 y mandaron a la recesión a medio planeta. Desde entonces se sabe. Pero el conocimiento que se adquirió por las bravas en la crisis del petróleo se ha perdido y la lección de Ormuz no hará que se recupere. En el mundo onírico de la transición energética, no encaja.