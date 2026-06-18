EEUU reabre Ormuz y moviliza un fondo millonario tras alcanzar un acuerdo con Teherán

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este jueves el fin definitivo del bloqueo a los puertos iraníes ubicados en el estrecho de Ormuz. Esta medida se produce como consecuencia directa de la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, cuyo principal objetivo es poner fin al conflicto armado que ha desestabilizado Oriente Próximo durante los últimos meses. La decisión marca un punto de inflexión en la política exterior de la región y abre una nueva vía diplomática entre ambas naciones.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) ha detallado las instrucciones recibidas desde la Casa Blanca. "Las fuerzas de Estados Unidos han levantado el bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y áreas costeras iraníes, de acuerdo con las directrices del presidente", ha indicado la institución militar en referencia a la orden emitida por Donald Trump.

En este sentido, los responsables del operativo naval han explicado que sus efectivos ya no obstaculizarán el libre tránsito de buques mercantes o petroleros hacia o desde las terminales del país persa. "Todos los esfuerzos para hacer cumplir el bloqueo militar por parte de Estados Unidos han cesado", ha precisado el Centcom. No obstante, el mando militar ha dejado claro que la Armada estadounidense no abandonará la zona. Sus barcos permanecerán desplegados en las aguas del golfo Pérsico "para asegurar que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, obedezcan y estén vigentes", garantizando así la seguridad de sus aliados occidentales frente a posibles incumplimientos.

El pacto preliminar alcanzado entre la Administración norteamericana y el régimen de los ayatolás contempla una tregua de 60 días. Este periodo servirá como margen temporal estricto para que las delegaciones diplomáticas de ambos países puedan negociar un tratado final y exhaustivo. Dicho documento deberá abordar de forma ineludible la espinosa cuestión nuclear iraní, una de las mayores preocupaciones para la comunidad internacional y para la estabilidad de las democracias liberales aliadas en la región.

Además del cese de las hostilidades y el reinicio de las conversaciones sobre el programa atómico, el memorando incluye importantes cláusulas económicas y comerciales. Entre ellas destaca la reapertura sin peajes del paso por el estrecho de Ormuz, una arteria vital por la que circula gran parte del comercio mundial de crudo, lo que supone un alivio para el libre mercado energético global.

Por último, el acuerdo también recoge la creación de un ambicioso fondo de reconstrucción destinado a paliar los estragos de la confrontación. Este mecanismo financiero estará dotado con 300.000 millones de dólares, lo que equivale a unos 260.000 millones de euros. La supervisión de estos fondos será un reto fundamental para Occidente, que deberá vigilar que las inversiones se destinen verdaderamente a la recuperación civil y no a reactivar la maquinaria bélica o la influencia de grupos radicales afines a Teherán en otras zonas de Oriente Próximo.