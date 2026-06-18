Emiratos Árabes Unidos prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado este jueves su decisión de establecer por ley la edad mínima para utilizar plataformas digitales en los 15 años. De este modo, todo aquel ciudadano o residente que no alcance dicha edad tendrá terminantemente prohibido crear, usar u operar cuentas personales en este tipo de aplicaciones, según han informado fuentes oficiales del Ejecutivo del país del Golfo.

A través de un comunicado emitido por el Gabinete emiratí, que preside el vicepresidente de la nación, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, se especifica que la restricción es total. Los niños no podrán acceder a las funciones básicas de estas plataformas, lo que incluye la interacción con otros usuarios, la publicación de contenidos, los comentarios, el intercambio de mensajes o la participación en grupos públicos y canales abiertos. Básicamente, se prohíbe el acceso a cualquier espacio interactivo a gran escala.

Para garantizar la efectividad de la norma, el Gobierno ha trasladado la responsabilidad a las propias empresas tecnológicas. Así, las plataformas están obligadas legalmente a adoptar todas las medidas técnicas y organizativas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley. El objetivo declarado por la agencia oficial de noticias emiratí, WAM, es facilitar una transición gradual hacia hábitos digitales que resulten más equilibrados y saludables para el desarrollo de los jóvenes.

Uno de los aspectos más destacados de la decisión gubernamental es que el consentimiento de los progenitores no se considerará, bajo ninguna circunstancia, una excepción a las restricciones impuestas. Es decir, un padre no podrá autorizar a su hijo de 14 años a tener un perfil en estas aplicaciones. Lo que sí permite la legislación es que los tutores legales puedan ajustar y supervisar la configuración de las cuentas de aquellos adolescentes que tengan entre 15 y 16 años, valiéndose para ello de las herramientas de control parental que ofrecen los propios servicios de internet, siempre y cuando no se vulneren las prohibiciones generales.

Según ha explicado el propio Al Maktoum, esta drástica iniciativa busca reflejar el compromiso de EAU para establecer un "modelo líder en la protección infantil en el ámbito digital". El dirigente sostiene que es imprescindible "fortalecer el sistema de seguridad digital, adaptándose a la rápida evolución de la tecnología", que a menudo supera la capacidad de supervisión de las familias.

En la resolución se hace especial hincapié en que la medida surge como respuesta directa al creciente y prematuro uso de estas herramientas de comunicación por parte de los niños. Las autoridades alertan sobre los riesgos digitales asociados a estas prácticas, que van desde la exposición constante a contenido inapropiado o las interacciones inseguras con desconocidos, hasta la masiva recopilación de datos personales por parte de terceros y los problemas de salud derivados de un uso excesivo y adictivo.

Con la aprobación de esta normativa, el Gobierno emiratí sigue la estela de otras naciones que en los últimos meses han comenzado a debatir o legislar en la misma dirección. De esta forma, Emiratos se alinea con las políticas de restricción planteadas recientemente por países como Francia, el Reino Unido o España, donde el debate ha cobrado una gran relevancia pública e institucional.