Estados Unidos e Irán ya han firmado el acuerdo de paz

No han esperado a que llegue el viernes ni se han desplazado hasta Suiza, como estaba previsto. Estados Unidos e Irán han firmado electrónicamente el llamado 'memorando de entendimiento de Islamabad'. El presidente norteamericano, Donald Trump, lo ha anunciado a su salida del Palacio de Versalles, donde ha mantenido una cena con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ponía el broche final a la cumbre del G7 celebrada en Evian. Y lo ha confirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores del país del Golfo Pérsico, Esmaeil Baqaei.

Los detalles han llegado de la mano de Pakistán, país clave en las negociaciones que han permitido llegar al acuerdo con el que se abre un periodo de 60 días para concretar los detalles del texto definitivo. "El memorándum ha sido firmado por los honorables presidentes de ambos países y también ha sido avalado por mí como mediador", ha señalado a través de X el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien ha destacado que la firma del documento "demuestra el compromiso de ambas partes con una resolución diplomática del conflicto".

I am honoured to announce that the historic ‘Islamabad Memorandum of Understanding’ has been electronically signed today between the United States of America and the Islamic Republic of Iran. The Memorandum has been signed by honourable Presidents of both the countries and also… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 18, 2026

El acuerdo entra en vigor de forma inmediata. En consecuencia, ha dicho, Irán reabrirá el estrecho de Ormuz y Estados Unidos levantará el bloqueo naval. Sharif ha querido destacar también el trabajo de las delegaciones negociadoras para que llegara este momento, incluyendo al vicepresidente de EEUU, J.D. Vance. Aunque ha sido mucho más generoso a la hora de halagar a las máximas autoridades del régimen de los ayatolás por contribuir a que la guerra llegue a su fin.

"Expreso mi profundo respeto y aprecio a su eminencia el Ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Jamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, y al presidente Masoud Pezeshkian por su sabiduría, visión de futuro y estadismo al abrazar la causa de la paz", ha comenzado diciendo. También ha reconocido los esfuerzos del equipo negociador iraní, particularmente los de Mohammad Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi y Eskandar Momeni, "cuya paciencia, perseverancia y compromiso constructivo fueron fundamentales para llevar este acuerdo a su culminación".

Para acabar, Sharif ha subrayado "el papel indispensable y contribuciones invaluables" de Qatar, Arabia Saudí, Turquía y Egipto para que el acuerdo fuese posible, con una "mención especial al Mariscal de Campo Syed Asim Munir, cuyos incansables esfuerzos, dedicación desinteresada y papel instrumental fueron críticos para facilitar este avance y promover la causa de la paz y la estabilidad regional". "Que este Memorándum de Entendimiento sirva como una base duradera para una mayor comprensión, respeto mutuo y prosperidad compartida para toda la región", ha concluido.

La reacción de Macron

El presidente francés, que ha presenciado el momento en el que el secretario de Estado estadounidense –Marco Rubio– le acerca el texto del memorando a Trump a la mesa donde estaban cenando en Versalles y el mandatario norteamericano firma orgulloso el documento, ha sido de los primeros en reaccionar también en redes sociales. De hecho ha compartido el vídeo de la rúbrica en su perfil de X.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis. Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz. C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

"Este acuerdo abre el camino hacia una paz duradera y permite la reapertura del estrecho de Ormuz", ha subrayado Emmanuel Macron. "Es un paso importante en la buena dirección para nuestros compatriotas", ha añadido. "Permitirá obtener pronto una bajada de los precios de la energía", ha querido destacar el jefe del Elíseo.