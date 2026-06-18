Irán condena a 74 latigazos a la artista Parastoo Ahmadi por emitir un concierto sin velo en Youtube

La cantante iraní Parastoo Ahmadi, de 29 años, ha sido condenada junto a ocho integrantes de su equipo a recibir 74 latigazos por un concierto retransmitido por Youtube en el que actuó sin llevar velo. Además, la artista tendrá prohibido actuar y salir de Irán durante los próximos dos años, según informó la BBC Persia.

El recital tuvo lugar el 11 de diciembre de 2024 en el histórico caravasar de Deir Gachin, situado en la provincia de Qom, al suroeste de Teherán. Aunque no contó con público presencial, la actuación fue emitida en directo a través de Youtube, dura 27 minutos, tiene el nombre de "concierto hipotético" y obtuvo una amplia repercusión. Las autoridades iraníes consideraron que el contenido difundido atentaba contra la moral pública.

Durante el concierto, Ahmadi interpretó canciones y poemas en persa y mazandaraní sin utilizar el hiyab obligatorio para las mujeres en espacios públicos. Vestida con un traje negro de tirantes que dejaba al descubierto parte de sus hombros, la cantante apareció en escena acompañada únicamente por sus músicos. En Irán, desde la instauración de la República Islámica en 1979, las mujeres tienen prohibido cantar en solitario ante audiencias mixtas, ya que el régimen sostiene que la voz femenina puede provocar conductas consideradas pecaminosas.

Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han denunciado reiteradamente la flagelación como una práctica que constituye tortura y vulnera las normas internacionales de protección de los derechos fundamentales.

La sentencia se conoce en un contexto político especialmente sensible, pocos días después de que Irán y Estados Unidos firmaran un memorando preliminar destinado a poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero. El acuerdo, compuesto por 14 puntos, no incluye referencias a la situación de los derechos humanos ni a los presos políticos iraníes.

Parastoo Ahmadi es conocida no solo por su carrera musical, sino también por su postura crítica frente al régimen. Graduada en dirección cinematográfica, alcanzó notoriedad durante las protestas impulsadas por el movimiento "Mujer, Vida, Libertad", surgido tras la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022. La joven kurda falleció después de ser detenida por la Policía de la Moral por supuestamente llevar el velo de manera inadecuada.

La artista expresó públicamente su respaldo a aquellas movilizaciones interpretando una conocida canción patriótica del compositor Aref Qazvini. Como consecuencia, fue citada por los servicios de seguridad, en una época en la que numerosos artistas, deportistas y figuras públicas eran perseguidos o condenados por apoyar las protestas.

A pesar de la fuerte represión ejercida por las autoridades, muchas mujeres iraníes han continuado desafiando la obligatoriedad del velo mediante actos de desobediencia civil. Aunque la legislación no ha sido modificada y sigue exigiendo el uso del hiyab desde edades tempranas, la resistencia social ha llevado a una mayor presencia de mujeres que aparecen en espacios públicos con el cabello descubierto.