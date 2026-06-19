Canceladas las conversaciones entre EEUU e Irán en Suiza

El vice primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha afirmado que el primer ministro del país y mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, Shehbaz Sharif, no viajará a Suiza como tenía previsto, y que el encuentro entre delegaciones "se ha cancelado" tras la firma telemática por parte de Washington y Teherán de su memorando de entendimiento el pasado miércoles.

Las conversaciones estaban previstas para este viernes en un complejo turístico en Bürgenstock, Suiza, para que las delegaciones de Washington y Teherán rubricaran formalmente el citado memorando e iniciaran las negociaciones de los aspectos técnicos pendientes, acompañadas de los mediadores enviados por Pakistán y Qatar, ya que el acuerdo recoge un periodo máximo de 60 días –prorrogable siempre que sea por mutuo acuerdo– para la elaboración del texto definitivo.

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