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Oriente Medio

Canceladas las conversaciones entre EEUU e Irán en Suiza

La cita presencial auspiciada por Pakistán y Qatar estaba preparada para comenzar la negociación de los flecos técnicos del acuerdo.

La cita presencial auspiciada por Pakistán y Qatar estaba preparada para comenzar la negociación de los flecos técnicos del acuerdo.
Anuncio del acuerdo alcanzado por EEUU e Irán en Islamabad (Pakistán). | EFE

El vice primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha afirmado que el primer ministro del país y mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, Shehbaz Sharif, no viajará a Suiza como tenía previsto, y que el encuentro entre delegaciones "se ha cancelado" tras la firma telemática por parte de Washington y Teherán de su memorando de entendimiento el pasado miércoles.

Las conversaciones estaban previstas para este viernes en un complejo turístico en Bürgenstock, Suiza, para que las delegaciones de Washington y Teherán rubricaran formalmente el citado memorando e iniciaran las negociaciones de los aspectos técnicos pendientes, acompañadas de los mediadores enviados por Pakistán y Qatar, ya que el acuerdo recoge un periodo máximo de 60 días –prorrogable siempre que sea por mutuo acuerdo– para la elaboración del texto definitivo.

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