Canceladas las conversaciones entre EEUU e Irán en Suiza

El Gobierno suizo ha confirmado este viernes que la reunión entre EEUU e Irán , a la que debían asistir Qatar y Pakistán en calidad de mediadores, en la localidad alpina de Bürgenstock –donde ya se había desplegado un importante dispositivo de seguridad– se ha pospuesto, sin dar explicaciones sobre los motivos.

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán , Ishaq Dar, había informado de que el primer ministro del país, Shehbaz Sharif, finalmente no iba a viajar a Suiza como tenía previsto porque el encuentro "se ha cancelado" tras la firma telemática del "memorando de entendimiento" por parte de Washington y Teherán el pasado miércoles.

US Vice President JD Vance says he is unsure when technical talks with Iran will begin in Switzerland, amid delays in negotiations over Tehran’s nuclear program and a disputed US-Iran understanding. Al Jazeera’s Osama Bin Javaid reports. pic.twitter.com/ww1jb0hX5Z — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 19, 2026

La Casa Blanca, por su parte, ha comunicado que la delegación estadounidense –encabezada por el vicepresidente, JD Vance– no podía viajar al país europeo por problemas "logísticos" , sin facilitar una nueva fecha para el viaje. "Nuestro plan es ir a Suiza; no sé exactamente cuándo ", ha señalado el segundo de a bordo de la Administración Trump.

Pese a esta imagen de aparente normalidad, medios iraníes afirman que Teherán ha suspendido las conversaciones en protesta a la posición de Israel sobre Líbano , que –consideran– va en contra del primer punto del MOU (por sus siglas en inglés, memorandum of listening ) que establece el "cese inmediato y definitivo de las operaciones militares" en todos los frentes , incluido este país.

El Ejército israelí ha anunciado este jueves que se mantendrá en la denominada "zona de seguridad" de Líbano –que abarca aproximadamente 10 kilómetros desde la frontera al interior del país– para "eliminar amenazas a sus soldados y establecer una defensa efectiva a las comunidades del norte".

Este mismo viernes el grupo terrorista libanés Hezbolá ha atacado a "una fuerza enemiga israelí" que –dice– "intentaba infiltrarse en el lado norte de los altos de Ali al Taher" y después a una "segunda fuerza 'israelí'" que pretendía "recuperar a los muertos y heridos", según ha comunicado a través de una cadena de televisión afín.

La mitad del acuerdo está en el aire

Las conversaciones entre EEUU e Irán que ahora han quedado suspendidas estaban previstas para que las delegaciones de Washington y Teherán rubricaran formalmente el memorando pero sobre todo para que iniciaran las negociaciones de los aspectos técnicos pendientes del mismo, acompañadas de los mediadores enviados por Pakistán y Qatar.

Cabe recordar que el MOU recoge un período máximo de 60 días –prorrogable siempre que sea de mutuo acuerdo– para la elaboración del texto definitivo del pacto. Quedaban muchos flecos pendientes, especialmente los relacionados con el programa nuclear iraní . El régimen de los ayatolás sólo ha firmado de momento que se compromete a no fabricar ni adquirir una bomba nuclear.

Es más, el punto 13 del texto establece las medidas que debían implementarse de manera inmediata : el cese de las acciones militares, el levantamiento del bloqueo naval sobre Irán y la reapertura del Estrecho de Ormuz, exenciones para la exportación del petróleo iraní y el desbloqueo de los activos de la República Islámica. Todo lo demás está sujeto a posibles modificaciones durante el período de negociaciones.