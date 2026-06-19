Donaldsky Trumpovich, del Óblast de Washintongrado

De todos los lugares del mundo donde se podía firmar un documento, Trump escogió precisamente el Palacio de Versalles, escenario de otras rendiciones famosas. Porque fuera de la burbuja del Partido Republicano, todo el mundo reconoce que lo firmado entre Estados Unidos e Irán es exactamente eso, una rendición incondicional.

La guerra estaba perdida desde el principio: da igual cuántos barcos tengas si no te puedes permitir perder ninguno, entonces no tienes ningún barco. Si no puedes permitirte muertes de soldados, entonces no tienes soldados. Y ninguna campaña de bombardeos aéreos puede acabar con un Estado moderno, especialmente si los militares encargados de sostenerlo saben que si el régimen cae el pueblo los quemará vivos junto con sus familias en las primeras 72 horas. Ganar una guerra supone tener una serie de objetivos estratégicos y cumplirlos. El objetivo de Israel y Estados Unidos en Irán era la caída del régimen de los Ayatolás y su sustitución por un Gobierno amigo de Occidente, algo que requeriría una de dos condiciones: un número de muertos en el orden de las decenas de millar o paciencia y visión a largo plazo. Trump no tiene capital político para lo primero, ni tiempo restante fuera del cementerio para lo segundo.

Rusia lanzó sus ejércitos contra las débiles tropas ucranianas, y cuatro años y medio millón de bajas después, Kiev está bombardeando Moscú un par de veces al mes. Los drones lo han cambiado todo, y hay quien opina que cualquier ejército que se precie debería estar fabricando cantidades industriales de ellos para cualquier eventualidad. Porque al final resulta que Irán consiguió quitarse de encima al ejército más potente de la región, apoyado por el más poderoso del mundo, usando unos cacharros cuyo precio está en el mismo rango que un Ford Focus de segunda mano. Irán no necesita conquistar a nadie para desestabilizar a los regímenes de su alrededor, le basta y le sobra con provocar suficiente caos. Dubái es la ciudad más segura del mundo, excepto cuando la bombardean los días impares. Kuwait flota sobre una balsa de petróleo como un turista inglés en una colchoneta en una piscina de Benidorm, pero un par de aparatos del tamaño y precio de un SEAT Panda pueden paralizar su producción y provocar daños económicos inimaginables.

Así que a Trump no le ha quedado más remedio que firmar el papelito que le han puesto delante y dedicarse después a tuitear como si el resto del mundo no tuviera ojos en la cara para ver lo que ha pasado: que Irán ha obtenido todo lo que quería y más, y Estados Unidos únicamente ha sacado un regreso parcial al statu quo ante. Los ayatolás podrán vender su petróleo libremente, se quedan el uranio, se descongelarán sus fondos, recibirán trescientos mil millones de dólares, una cifra equivalente al PIB de todo Irán, y podrán cerrar el estrecho de Ormuz a voluntad para apretarles la chilaba a los países de su entorno y las tuercas a la economía mundial cuando les plazca, y a cambio el resto del mundo recibe en el mejor de los casos lo que ya tenía antes de la guerra.

Porque el acuerdo de Trump, ese Versalles 3.0, no es sólo malo para Estados Unidos y absolutamente nefasto para Israel –que a lo mejor decide hacerlo descarrilar, todo es posible–, es también pésimo para el resto de Occidente y para todos los aliados de Washington. En un año y medio de legislatura la segunda administración Trump ha alienado al resto de miembros de la OTAN, amenazando con invadir y anexionarse al menos a un par de ellos, se ha alejado de sus aliados en el sudeste asiático gracias a los famosos aranceles y ha traicionado una vez tras otra a Ucrania. Uno de mis aforismos favoritos es la Navaja de Hanlon: no atribuyas a la maldad lo que pueda explicar adecuadamente la estupidez. Pero llega un punto en el que ni siquiera la incompetencia más atroz puede explicar los daños incalculables que Trump le está provocando a su país y a sus aliados, especialmente a largo plazo. Fuera de su círculo íntimo, que se está forrando con los vaivenes de los mercados y futuros del petróleo, los mayores beneficiados de las políticas trumpistas son dos: Rusia y China. No seré yo quien diga que el mismísimo presidente de los Estados Unidos de América en el Semiquincentenario del país trabaja para sus enemigos declarados, pero como sucede con el PSOE y Marruecos, a partir de cierto número de bajadas de pantalones y disparos en el pie es imposible no empezar a pensar que las lealtades de quien manda no están precisamente con la gente que le ha puesto ahí.