Irán advierte que los buques que quieran pasar por Ormuz tienen que pedirle permiso

La Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado ex profeso por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, ha advertido este viernes que los buques que quieran cruzar la estratégica ruta marítima deben seguir informando a la República Islámica y esperar a obtener permiso.

Following the Islamabad MoU and official directives, vessels that submit compliant transit requests will be permitted to pass through the Strait of Hormuz during the announced period. Details: https://t.co/7SPYB6INvI https://t.co/UjXJxljD6E pic.twitter.com/78Jte5aFpg — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) June 19, 2026

"Tras la firma del Memorándum de Entendimiento de Islamabad y la emisión de instrucciones por parte de las autoridades competentes, se informa a los solicitantes de tránsito por el estrecho de Ormuz de que, dentro del plazo establecido, se permitirá el paso a los buques que presenten sus solicitudes de tránsito de conformidad con los requisitos necesarios", indicó el organismo a través de su perfil en X.

Pero "debido a la presencia de zonas afectadas por minas y a la necesidad de garantizar un paso seguro y prevenir colisiones", añade, "es obligatoria la coordinación de la ruta designada y el tiempo de paso programado para cada buque antes de dirigirse al estrecho". "El incumplimiento será responsabilidad del propietario del buque", advierte el documento.

"Para evitar retrasos", señala, "es esencial que las solicitudes de paso, rellenas con toda la información requerida, se presenten al menos 48 horas antes de llegar a la zona del estrecho". También indica que no se cobrarán "las tarifas por servicios de seguridad, protección y medio ambiente, así como los seguros iraníes relacionados" durante 60 días.

El periodo coincide con el establecido en el MOU (siglas de memorandum of understanding) para negociar los flecos técnicos pendientes para la elaboración de un texto definitivo. A lo largo de esos dos meses, indica, esos 'gastos' serán sufragados por el Gobierno de la República Islámica de Irán. Por tanto, deja la puerta abierta a que –una vez concluido ese tiempo– se proceda de otra manera.