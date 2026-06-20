Al menos seis muertos en nuevos bombardeos israelíes sobre el sur del Líbano pese a los intentos de desescalada

Al menos seis personas han muerto este sábado en una nueva oleada de bombardeos israelíes sobre el sur de Líbano, entre ellas un militar libanés, en una escalada que amenaza con frustrar los esfuerzos diplomáticos para consolidar la tregua impulsada por Estados Unidos entre Israel e Irán, principal aliado de las milicias chiíes de Hezbolá.

El Ejército libanés ha denunciado la continuidad de las "salvajes agresiones israelíes" desde primeras horas de la mañana y ha confirmado la muerte de uno de sus efectivos en un ataque contra la carretera que une las localidades de Kfar Remane y Nabatiye. Según las Fuerzas Armadas libanesas, los bombardeos han alcanzado amplias zonas del sur del país e incluso áreas del valle de la Becá.

En un comunicado, el Ejército de Líbano ha acusado a Israel de tratar de impedir cualquier avance hacia la estabilidad en el país. "Se ha vuelto evidente que la continuación de las agresiones israelíes busca obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano", ha señalado.

Por su parte, la agencia oficial libanesa NNA ha informado de la muerte de cuatro miembros de una misma familia, incluidos dos niños, en un ataque contra la localidad de Berish. A estas víctimas se suma un fallecido en otro bombardeo sobre Arabsalim, donde un edificio quedó destruido y al menos siete personas quedaron sepultadas bajo los escombros, sin que por el momento se conozca su situación.

Además, las autoridades libanesas han reportado ataques aéreos en otras localidades del sur del país, entre ellas Kfar Remman, Haboush, Nabatieh al Fawqa, Shoukin, Zibdine y Kfarjouz. Hasta ahora no se ha informado de nuevas víctimas en estos bombardeos.

Ataque que llega después de las declaciones del presidente Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba este viernes que Israel pondría fin a sus ataques contra el Líbano, argumentando que las autoridades de la zona hacen lo que él dicta. Además, ha afirmado que, de no ser por el crucial respaldo de Washington, la nación de Oriente Medio habría sido "aniquilada" en su constante conflicto frente a sus enemigos regionales.

Durante una entrevista concedida al portal Axios, al ser preguntado sobre su capacidad para frenar la ofensiva en el país vecino, el inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado rotundo: "Sí, podré. Me respetan mucho y hacen lo que les digo". Trump ha enfatizado que su pasada gestión fue vital para la supervivencia del país aliado y ha puesto como ejemplo su histórica retirada del acuerdo nuclear alcanzado con Irán en el año 2015.

"Si no hubiera cancelado el Plan de Acción Integral Conjunto, recuerden que eso habría sido un camino legal hacia un arma nuclear", ha defendido el dirigente republicano. En esta misma línea, ha remarcado que si no hubiera tomado esa valiente decisión y si no se hubiera atacado el arsenal nuclear iraní hace escasos diez meses con los sofisticados bombarderos B-2, "Israel no existiría hoy".