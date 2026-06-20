El régimen iraní cierra el Estrecho de Ormuz y acusa a EEUU de incumplir el pacto

El Ejército de Irán ha anunciado este sábado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz tras acusar a Estados Unidos de incumplir los compromisos recogidos en el memorando de entendimiento que alcanzaron esta semana entre ambos países. Teherán sostiene que Washington no ha logrado garantizar el cese de las operaciones israelíes en Líbano, una de las condiciones que considera esenciales dentro del acuerdo preliminar.

La decisión supone la primera gran crisis desde la firma del preacuerdo y llega pocas horas antes de la celebración de nuevas conversaciones entre representantes iraníes y estadounidenses en Suiza, con la mediación de Pakistán y Qatar.

El Mando Militar Conjunto de Irán asegura que Estados Unidos ha incumplido el primero de los 14 puntos incluidos en el memorando de entendimiento firmado esta semana. Según las autoridades iraníes, Washington debía garantizar el cese de las operaciones militares israelíes en Líbano. Sin embargo, el régimen de los ayatolás denuncia que los bombardeos y enfrentamientos han continuado en el sur del país.

El Ejército iraní argumenta que la decisión responde a la "continua violación del alto el fuego por parte del régimen sionista", así como a la situación humanitaria derivada de la ofensiva militar en territorio libanés.

La confirmación definitiva ha llegado posteriormente por parte de la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní.

El cuerpo militar ha anunciado que el estrecho de Ormuz queda cerrado al tráfico marítimo y ha atribuido la decisión tanto a las operaciones israelíes en Líbano como al supuesto incumplimiento de los compromisos estadounidenses. Además, la Guardia Revolucionaria ha avisado que cualquier embarcación que intente aproximarse al paso marítimo lo hará bajo su propia responsabilidad.

La respuesta de EEUU

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, no obstante, ha informado que un total de 55 buques mercantes han cruzado el estrecho durante la jornada: "El paso seguro por la vía marítima internacional sigue hoy intacto y 55 buques mercantes han pasado con gran cantidad de mercancías y más de 17 millones de barriles de petróleo para los mercados globales", ha indicado el organismo en un comunicado oficial.

El texto destaca que "las fuerzas estadounidenses continúan operando en la zona general en apoyo a la libertad de navegación". Asimismo, subraya que "siguen presentes y vigilantes para garantizar el cumplimiento de todos los aspectos del acuerdo con Irán, que se obedecen con total fuerza y efectos".