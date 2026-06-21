Irán da por hecha la liberación de 6.000 millones congelados y advierte: "Nunca renunciaremos a enriquecer uranio"

El régimen de Teherán ha acudido a la ciudad suiza de Bürgenstock para retomar los contactos diplomáticos con Washington, pero lo ha hecho marcando desde el primer momento sus exigencias innegociables. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha dado por sentado que la Administración de Estados Unidos aprobará de forma inminente la liberación de 6.000 millones de dólares (unos 5.200 millones de euros) en activos iraníes que se encuentran actualmente congelados en Qatar.

Durante su intervención en la apertura de la 33.ª Conferencia sobre Políticas Monetarias y Bancarias celebrada en la capital iraní, el mandatario ha dejado claro que el simple hecho de sentarse a la mesa debe tener una contrapartida económica inmediata para su régimen. "Con el inicio de las negociaciones, se liberarán los 6.000 millones de dólares que tenemos en Qatar", ha asegurado Pezeshkian ante su audiencia, en unas declaraciones recogidas por la televisión estatal.

Sin embargo, la exigencia financiera no implica ninguna concesión en el ámbito que más preocupa a la comunidad internacional: el programa nuclear iraní. El presidente ha subrayado que la República Islámica en modo alguno cederá su derecho a enriquecer uranio, una advertencia que desafía directamente los esfuerzos de Occidente por evitar que Teherán se haga con un arma atómica. "Nunca renunciaremos a ello y la otra parte se verá obligada a aceptarlo", ha sentenciado en clara alusión a la delegación estadounidense.

A estas exigencias económicas y nucleares se suma la injerencia de Irán en los conflictos de Oriente Medio. El Ministerio de Exteriores iraní ha emitido un comunicado en el que vincula el avance del diálogo diplomático a la paralización de las operaciones defensivas de Israel. En su retórica habitual, el régimen ha atacado a lo que denomina "la entidad sionista", acusándola de incumplir sus compromisos en el sur de Líbano, zona desde la cual la organización terrorista Hezbolá lanza sus ataques diarios contra territorio israelí.

La diplomacia iraní ha querido dejar patentes sus condiciones desde el minuto uno. Según Teherán, el arranque efectivo de estas conversaciones, basándose en supuestos memorandos de entendimiento previos, está completamente supeditado a la aplicación de cinco cláusulas. Una de las más destacadas es la exigencia de un cese de las hostilidades en todos los frentes, un movimiento que busca dar oxígeno a las milicias y grupos terroristas que el propio Irán financia y arma a lo largo de toda la región para desestabilizar a las democracias occidentales.