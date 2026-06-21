La delegación de Irán ha abandonado este domingo las conversaciones que mantenía con Estados Unidos en la localidad suiza de Bürgenstock tras las nuevas advertencias que ha lanzado el presidente de EEUU, Donald Trump.

Las negociaciones, que contaban con la mediación de Catar y Pakistán, se centraban en la aplicación del memorando de entendimiento que firmaron ambas partes el pasado miércoles. Sin embargo, el proceso se ha interrumpido después de que la delegación del régimen de los ayatolás decidiera retirarse de la reunión.

Desde la agencia del régimen han afirmado que "la delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones" tras mantener una reunión con el mediador catarí. El brazo mediático iraní atribuye la decisión a las declaraciones de Donald Trump durante la jornada, en las que ha lanzado nuevas advertencias a la República Islámica mientras se desarrollaban los contactos diplomáticos. La retirada se se ha producido después de varias reuniones separadas entre las delegaciones y los países mediadores.

Las advertencias de Trump

Durante este domingo, Trump ha advertido a Irán de que Estados Unidos podría reanudar los ataques si Teherán no logra impedir que su aliado Hezbolá ceje en sus agresiones a Israel. El presidente estadounidense ha asegurado que, en el caso de que la banda terrorista libanesa no ceje en sus ataques, Washington respondería "con mucha fuerza" contra la dictadura chií.

Además, Trump se ha referido al cierre del estrecho de Ormuz y ha aseverado que si Irán mantiene el bloqueo "no les quedará país". Más tarde, también ha amenazado con "tomar el control del resto de Irán".

El presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, ha restado importancia a las declaraciones del presidente de EEUU. Qalibaf apuntado que las el ejército iraní está está preparado para responder a cualquier actuación de Washington y ha pedido a Estados Unidos moderar su discurso. "Será mejor que cuiden sus declaraciones", ha apuntado. "Por mucho que hablen somos nosotros quienes actuamos", ha añadido.

Las reuniones celebradas en Suiza tenían como objetivo avanzar en la aplicaciónel preacuerdo de entendimiento. Uno de los principales puntos de discusión era el fin de las hostilidades en distintos frentes regionales, incluido en el Líbano, una de las exigencias del régimen de Teherán.

Antes de la ruptura de los contactos, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que encabeza la delegación estadounidense, había asegurado que se estaban produciendo "grandes avances" en las negociaciones. La salida de la delegación iraní deja ahora en suspenso el desarrollo de unas conversaciones que perseguían concretar los compromisos recogidos en el acuerdo preliminar.