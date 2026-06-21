Ucrania aísla Crimea con un aluvión de drones y fuerza cortes de suministro y combustible

El Ejército ucraniano ha intensificado durante este fin de semana sus ataques con aviones no tripulados contra la península de Crimea, con el objetivo de agravar el aislamiento del territorio anexionado por Rusia. Esta estrategia busca cortar los lazos con la Rusia continental, de la cual la región depende de forma crítica para el abastecimiento de agua, combustible y productos básicos.

Según han informado las autoridades locales impuestas por Moscú, al menos cinco personas perdieron la vida durante los bombardeos nocturnos dirigidos contra infraestructuras civiles y objetivos militares en la zona y en el estrecho de Kerch. El líder crimeo, Serguéi Axiónov, confirmó que cuatro de los fallecidos y cerca de treinta heridos se registraron en el área más oriental del territorio, enclave estratégico donde se ubica el puente de 18 kilómetros que enlaza con territorio ruso.

A esto se suma una quinta víctima mortal y otro herido en un ataque dirigido contra un transbordador en la región rusa de Krasnodar, suceso que provocó un incendio en una terminal petrolera. Los aparatos no tripulados enviados por Kiev también lograron golpear una refinería en el puerto de Kerch.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reivindicado la autoría de la ofensiva. El mandatario detalló la destrucción de posiciones logísticas militares, una guarnición, dos baterías antiaéreas y cuatro estaciones de radar vinculadas a los sistemas de misiles S-400 de las tropas ocupantes. "La pasada noche nuestros castigos de largo alcance golpearon la logística militar, la industria petrolera y la defensa antiaérea de los ocupantes. Todo esto es una respuesta justa contra los brutales ataques rusos contra nuestra gente", afirmó Zelenski.

Las palabras del presidente de Ucrania hacen referencia a las recientes agresiones del Ejército ruso, que dejaron un saldo de cinco víctimas mortales en Zaporiyia y otras dos en la región de Poltava. "Rusia sólo entiende la fuerza y, ciertamente, nuestra fuerza de largo alcance sirve al objetivo de la paz", sentenció el líder ucraniano.

El impacto de esta contraofensiva se ha hecho notar inmediatamente en el día a día de la península. Las autoridades se vieron forzadas a suspender la circulación de vehículos y trenes por el puente de Crimea durante más de nueve horas, además de paralizar el transporte marítimo. La ruta alternativa propuesta por carretera a través de Rostov y Mariúpol sufre también el constante hostigamiento de Kiev, que ha inutilizado cientos de camiones de suministro desde mayo.

La situación de desabastecimiento ha provocado medidas drásticas. Axiónov ha decretado la suspensión de la venta de gasolina a consumidores particulares y empresas privadas, reservando el combustible exclusivamente para los servicios de emergencia y seguridad. Asimismo, la compañía eléctrica estatal ha reportado importantes cortes de luz y de agua corriente debido a los daños en la red.

El éxito de la campaña ucraniana no sólo pone en jaque la logística militar rusa, sino que amenaza con destruir la temporada estival en Crimea. Paralelamente, el temor a que la ofensiva alcance el corazón de Rusia ha llevado a Moscú a instalar sistemas de misiles en edificios altos de la capital, en prevención de posibles ataques masivos tras los incidentes registrados en los últimos días.