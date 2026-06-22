"Avances alentadores" entre EEUU e Irán en las conversaciones de Lucerna

Pakistán y Qatar, en calidad de mediadores, han emitido una declaración conjunta sobre el desarrollo de la Cumbre del Lago de Lucerna –convocada para cerrar los aspectos técnicos pendientes tras la firma del Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que establece un periodo de 60 días para la elaboración de un texto definitivo para el acuerdo de paz– en la que señalan que la primera sesión de conversaciones de alto nivel se ha llevado a cabo "en un ambiente positivo y constructivo" y se han logrado "avances alentadores", incluyendo "la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas".

"Las partes acordaron el establecimiento de un Comité de Alto Nivel, que proporcionará supervisión política sobre la mediación", señalan los mediadores. "Los negociadores principales informarán periódicamente al Comité de Alto Nivel y dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de disputas para garantizar la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento y otros asuntos", explican.

La hoja de ruta mantiene el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán para alcanzar el pacto definitivo y sienta las bases "para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas". Además, indican, se ha establecido una línea de comunicación entre las partes "para evitar incidentes y malentendidos con el objetivo de garantizar el paso seguro de los buques comerciales por el Estrecho de Ormuz".

Un asunto que estaba generando tensión desde las primeras horas de la entrada en vigor del memorando, también conocido como MOU (por sus siglas en inglés, memorandum of understanding). En primer lugar, Irán advirtió que los buques que quieran pasar por la estratégica ruta marítima tenían que pedirle permiso con al menos 48 horas de antelación. Y el sábado anunció el cierre del estrecho en protesta por la posición de Israel sobre Líbano y las amenazas de Trump.

Al borde de la ruptura

"Irán debe detener de inmediato a sus agentes bien pagados en el Líbano para que no causen problemas", señaló el presidente estadounidense en referencia al grupo terrorista Hezbolá. "Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, como lo hicimos la semana pasada", advirtió.

Tal fue el nivel de crispación que la delegación de la República Islámica llegó a levantarse de la mesa de negociación y abandonar la sede de la cumbre de Lucerna. Pero las aguas parecen haberse calmado a la vista de la publicación del ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, en la que habla de "avances importantes".

Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran. 1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026

"La mediación incansable de Pakistán y Qatar ha logrado avances significativos para poner fin a la guerra del Líbano", ha afirmado Araghchi. "Primera prueba real: célula de desescalada del Líbano", concluye un post en el que también subraya los puntos del acuerdo que benefician a Irán.

Líbano, en el centro del debate

En este punto llegamos al principal escollo en las negociaciones entre ambos países, especialmente porque el cumplimiento de lo que han acordado EEUU e Irán y los compromisos que adquieran de cara al futuro depende de actores que no están participando en esas conversaciones, entre ellos el grupo terrorista libanés Hezbolá.

La declaración difundida por Pakistán y Qatar señala posibles avances también en este asunto. "Las partes acordaron la creación de una célula de desescalada", apunta, "para asegurar el cumplimiento de la finalización de las operaciones militares en el Líbano según lo estipulado en el Memorando de Entendimiento".

No obstante, añade el texto, "las conversaciones técnicas continuarán durante el resto de la semana en el complejo turístico Bürgenstock" y "las partes mediadoras seguirán haciendo todo lo posible para garantizar que las negociaciones continúen llevándose a cabo en un ambiente constructivo con el objetivo de alcanzar un acuerdo final".