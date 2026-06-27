Estados Unidos bombardea instalaciones en Irán tras el ataque a un buque comercial

El Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de bombardeos selectivos contra instalaciones militares en la República Islámica de Irán, en lo que supone una contundente respuesta a las agresiones previas perpetradas por el régimen de los ayatolás. La ofensiva se desencadenó después de que un buque mercante sufriera el impacto de un proyectil frente a las costas de Omán, un ataque que Washington no ha dudado en atribuir a Teherán y que supone una violación del preacuerdo alcanzado hace apenas una semana.

A través del Mando Central de Estados Unidos (Centcom), las Fuerzas Armadas norteamericanas han emitido un comunicado oficial en el que detallan los objetivos destruidos. Los ataques, ejecutados a última hora de la noche, se han dirigido con precisión quirúrgica contra instalaciones de almacenamiento de misiles y de vehículos aéreos no tripulados. Asimismo, la operación ha logrado desmantelar varios emplazamientos de radares costeros iraníes que amenazaban la seguridad de la zona marítima y comercial.

El detonante de esta rápida intervención militar fue la agresión perpetrada este jueves contra el Ever Lovely, un buque de carga que navega bajo bandera de Singapur. Según los informes de inteligencia, las fuerzas militares de Irán lanzaron un dron de ataque de un solo uso, también conocido como dron kamikaze, contra el carguero justo cuando este abandonaba las conflictivas aguas del estrecho de Ormuz.

Para la Administración estadounidense, la actuación de Teherán constituye una "agresión injustificada" que rompe unilateralmente el alto el fuego pactado. El mando militar ha advertido de que el comportamiento del país asiático pone en grave riesgo la libertad de navegación en un corredor comercial de importancia geoestratégica vital para el tráfico mundial. Ante este escenario, el contingente castrense ha asegurado que sus efectivos continuarán prestando apoyo para garantizar el tránsito pacífico en la región y que permanecerán en estado de alerta máximo.

Mientras tanto, la prensa oficialista iraní, incluyendo sus agencias y la cadena estatal, no ha tenido más remedio que informar sobre las explosiones registradas en el puerto de Sirik. Esta localidad, situada en la provincia de Hormozgán, acoge una importante base militar asomada al mar. Este cruce de hostilidades tiene lugar poco después de que el presidente Donald Trump acusara formalmente a las autoridades del país persa de lanzar al menos cuatro artefactos contra buques internacionales, calificando el ataque de "violación estúpida de nuestro acuerdo".