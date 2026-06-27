Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para avanzar hacia una "paz duradera"

Estados Unidos, Israel y Líbano han sellado un acuerdo marco que busca sentar las bases de una paz "duradera", acompañado de una importante ayuda económica inmediata y el compromiso de seguir negociando en las próximas semanas.

El pacto, firmado en Washington tras varios días de conversaciones, marca el cierre de la quinta ronda de contactos impulsados por la Administración estadounidense desde marzo, cuando se reavivaron los enfrentamientos entre el Ejército israelí y Hezbolá. "Hoy es un buen día. Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el Gobierno soberano de Líbano y, por supuesto, el Gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de Estados Unidos, que comienza a sentar las bases para una paz y una seguridad duraderas", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.

El acuerdo parece que no solo abre la puerta a nuevas negociaciones, sino que también incluye medidas concretas sobre el terreno. Entre ellas, la creación de un grupo de coordinación militar trilateral que permitirá aplicar lo pactado y supervisar los avances. Además, Washington ha anunciado una ayuda humanitaria inmediata de más de 87 millones de euros, con la posibilidad de destinar otros 26 millones al Ejército libanés.

Desde la delegación libanesa, la embajadora Nada Mouawad Hamadé valoró el entendimiento como un "primer paso" hacia la recuperación plena de la soberanía del país, tras unas conversaciones que calificó de largas y complejas. En la misma línea, Israel también celebró el avance diplomático, subrayando que el acuerdo podría allanar el camino hacia una estabilidad regional sin la participación de actores como Irán o Hezbolá.

"Hoy damos el primer paso en ese camino"

Sin embargo, el optimismo convive con la cautela. Rubio advirtió de que el proceso será largo y exigente, señalando que reconstruir la situación previa al conflicto requerirá tiempo y esfuerzo. "Hoy damos el primer paso en ese camino", afirmó, destacando la dificultad del proceso.

The U.S. is proud to be a part of today's historic trilateral framework agreement between Israel and Lebanon. There is more work to be done, but we're taking meaningful steps toward a future of peace, prosperity, and mutual coexistence. pic.twitter.com/68IAWgjn4b — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 26, 2026

Sobre el terreno, las posiciones siguen siendo firmes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dejó claro que sus tropas no abandonarán la zona de amortiguación "hasta que Hezbolá se desarme y mientras exista una amenaza para el Estado de Israel". Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró que el país no renunciará a su integridad territorial y defendió que el acuerdo permitirá recuperar "la totalidad de su territorio, sin perder ni un ápice".

El texto pactado plantea, en esencia, un intercambio de garantías: el desarme de Hezbolá y el desmantelamiento de su infraestructura a cambio de la retirada israelí y la restauración plena de la soberanía libanesa. Un equilibrio delicado que, de cumplirse, podría ofrecer una salida real a un conflicto que lleva décadas marcando la región.