Netanyahu celebra el acuerdo con el Líbano: "Supone un duro golpe para Irán y Hizbulá"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha valorado de forma muy positiva el reciente pacto alcanzado con el país vecino bajo la mediación de EEUU. En su primera comparecencia pública tras la firma del documento en Washington por parte de los embajadores de ambas naciones, el líder israelí ha dejado claro que este movimiento estratégico refuerza la posición de su país en una región constantemente hostigada por el terrorismo.

Durante su intervención, Netanyahu destacó que este pacto "supone un duro golpe para Irán y Hizbulá". Con estas palabras, el dirigente pone el foco en el eje desestabilizador que durante décadas ha amenazado a las democracias de Oriente Medio. El régimen de los ayatolás, principal patrocinador del terrorismo internacional, ve así mermada su capacidad de utilizar el territorio libanés como plataforma de agresiones continuas contra la población civil israelí.

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la garantía de que las Fuerzas de Defensa de Israel no tendrán que retirarse de forma incondicional. Tanto Washington como Beirut han reconocido el derecho del Estado hebreo a mantener una zona de seguridad mientras persista cualquier tipo de amenaza para sus ciudadanos. Esta cláusula es fundamental para garantizar que no se repitan escenarios del pasado, donde las retiradas precipitadas fueron aprovechadas por grupos terroristas para rearmarse y lanzar nuevos ataques.

Asimismo, el primer ministro tuvo palabras de reconocimiento para el Ejecutivo del país vecino, asegurando que el Gobierno libanés demostró valentía al dar este paso histórico. Alejarse de la influencia de las milicias proiraníes y sentarse a negociar un marco de estabilidad supone un desafío directo a la hegemonía que Hizbulá ha intentado imponer en las instituciones del país mediante la violencia y la coacción política.

Finalmente, este éxito diplomático subraya la importancia de la alianza entre Israel y EEUU, que vuelve a dar frutos en la defensa de los valores de la libertad y la seguridad frente al totalitarismo islamista. El compromiso de no ceder ante el chantaje terrorista y de conservar la capacidad de disuasión militar confirma la línea firme de Netanyahu, quien ha reiterado que la prioridad absoluta de su gabinete sigue siendo asegurar la supervivencia de su nación.