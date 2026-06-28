Netanyahu se toma "muy en serio" las amenazas de Erdogan y eleva sus quejas a EEUU

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha subrayado este domingo durante la reunión de su Gabinete que se toma "muy en serio" las constantes amenazas verbales proferidas por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. En un contexto de profunda tensión diplomática, el mandatario ha asegurado que su país no pasará por alto estas agresiones y que trasladará sus quejas formales a la Administración de Estados Unidos.

"Difícilmente pasa un día sin que Erdogan pida la destrucción del Estado de Israel", ha lamentado Netanyahu ante sus ministros, según las declaraciones recogidas por la prensa local. Para el líder del Ejecutivo, la retórica del dirigente de Turquía no puede ser menospreciada bajo ningún concepto. "Tomamos esas palabras muy en serio porque, si hay algo que hemos aprendido de la historia de nuestro pueblo, es que cuando alguien dice que pretende destruirte, hay que tomarlo en serio", ha afirmado, en clara alusión a las tragedias del pasado judío.

En este sentido, el primer ministro ha querido dejar claro que no permanecerán de brazos cruzados ante los exabruptos que llegan desde Ankara. "Llamaremos la atención de nuestros amigos estadounidenses sobre estas palabras. No las estamos ignorando", ha añadido, anticipando un movimiento diplomático en Washington para evidenciar la deriva radical de las autoridades turcas.

Durante los últimos años, y especialmente tras la legítima defensa israelí frente a los ataques terroristas de Hamás, las hostilidades entre ambos Gobiernos han ido en franco aumento. Mientras Erdogan lanza graves acusaciones contra la campaña militar en Gaza, el Gobierno de Israel ha denunciado reiteradamente la hipocresía de Turquía, señalando sus graves carencias democráticas y la implacable persecución que ejerce contra la minoría de los kurdos.

En paralelo a esta crisis, el Gobierno de Israel ha dado un paso de enorme calado histórico al aprobar este mismo domingo el reconocimiento oficial del genocidio armenio. Esta masacre, perpetrada entre los años 1915 y 1923, se cobró la vida de aproximadamente 1,5 millones de personas a manos del Imperio Otomano. Según ha anunciado el Ministerio de Exteriores, la iniciativa será elevada próximamente al Parlamento para su ratificación.

El ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha negado que este reconocimiento se trate de una represalia política directa hacia el actual Ejecutivo turco. Sin embargo, la prensa local y los analistas internacionales coinciden en señalar que el movimiento supone un indiscutible reproche diplomático frente a la creciente beligerancia de Recep Tayyip Erdogan hacia las democracias de la región.