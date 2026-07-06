La banda terrorista Hamás ha anunciado la disolución de su gobierno en Gaza este lunes con motivo de los acuerdos con Estados Unidos e Israel para alcanzar la paz. En estos momentos, el objetivo es facilitar la entrada en Gaza del Comité de Administración de Gaza, el grupo técnico que ha creado el presidente de EEUU, Donald Trump, para gestionar el territorio, aunque aún no ha recibido la autorización para establecerse en la zona.

Según ha adelantado la agencia EFE, las autoridades terroristas han convocado una "importante rueda de prensa" para abordar "desarrollos significativos". Según la información disponible, se celebrarán nuevas reuniones en El Cairo para precisar el desarrollo de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego. Ismail al Thawabta, director de la oficina de medios del Gobierno de Hamás en Gaza, ha anunciado la decisión en una rueda de prensa.

La semana pasada, una delegación de la banda terrorista presentó en Egipto sus respuestas a las propuestas para desbaratar la aplicación del acuerdo de paz a Nikolay Mladenov, representante de la Junta de Paz para Gaza de Trump. Uno de los puntos fundamentales del acuerdo es la disolución de la organización terrorista.

El pasado mes de enero, Estados Unidos declaró formalmente la entrada en vigor de la segunda fase del plan de paz, que previamente la ONU había aprobado. Este comité tecnocrático está formado por 15 personalidades palestinas encabezado por Ali Shaaz, y se dio a conocer en enero pasado poco después de que Trump anunciara la entrada en vigor de la actual fase de su plan.

Hamás gobierna la Franja de Gaza desde que el grupo expulsara a la Autoridad Nacional Palestina de la zona en 2007, lo que dividió en los hechos el territorio palestino en dos zonas: una en Cisjordania, bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, y otra en el enclave bajo dominio del grupo terrorista islamista.