Menú
Oriente Medio

Dos fuertes explosiones sacuden Damasco durante la visita de Macron

Por el momento no se ha informado de víctimas.

Libertad Digital
Por el momento no se ha informado de víctimas.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó este lunes al aeropuerto internacional de Damasco, en Siria. | EFE /Agencia Nacional de Noticias Siria

Dos fuertes explosiones han tenido lugar este martes en Damasco coincidiendo con la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a la capital siria, la primera que realiza un jefe de Estado europeo al país.

Según la televisión oficial Al Ejbariya, las explosiones tuvieron lugar cerca del hotel Four Seasons de Damasco y las fuerzas de seguridad han comenzado una operación de peinado e identificación, sin que se informe de momento de víctimas.

Relacionado

La cadena francesa BFM TV difundió imágenes de las explosiones y avanzó que se habían producido en un contenedor de basura y en un vehículo estacionado en las inmediaciones del hotel.

En el momento de las explosiones, Macron se encontraba en el Palacio Presidencial, donde mantenía una reunión con el presidente sirio y las delegaciones de ambos países. Por el momento, mantendrá sin cambios el programa oficial de su visita de dos días a Damasco. "El programa continúa", señalaron fuentes de la Presidencia francesa.

Macron realiza la primera visita de un líder de la Unión Europea (UE) a Siria desde la llegada al poder de la coalición islamista.

Temas

En Internacional

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida