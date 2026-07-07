Dos fuertes explosiones sacuden Damasco durante la visita de Macron

Dos fuertes explosiones han tenido lugar este martes en Damasco coincidiendo con la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a la capital siria, la primera que realiza un jefe de Estado europeo al país.

Según la televisión oficial Al Ejbariya, las explosiones tuvieron lugar cerca del hotel Four Seasons de Damasco y las fuerzas de seguridad han comenzado una operación de peinado e identificación, sin que se informe de momento de víctimas.

La cadena francesa BFM TV difundió imágenes de las explosiones y avanzó que se habían producido en un contenedor de basura y en un vehículo estacionado en las inmediaciones del hotel.

En el momento de las explosiones, Macron se encontraba en el Palacio Presidencial, donde mantenía una reunión con el presidente sirio y las delegaciones de ambos países. Por el momento, mantendrá sin cambios el programa oficial de su visita de dos días a Damasco. "El programa continúa", señalaron fuentes de la Presidencia francesa.

Macron realiza la primera visita de un líder de la Unión Europea (UE) a Siria desde la llegada al poder de la coalición islamista.