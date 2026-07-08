EEUU anuncia "fuertes ataques" contra Irán en respuesta a las "agresiones" contra buques en el estrecho de Ormuz

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) ha anunciado el lanzamiento de "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en un nuevo aumento de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una serie de fuertes ataques contra Irán para imponer un alto coste por atacar y poner en peligro a buques comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional", ha informado el Ejército estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales.

En el mensaje señala que estas acciones son "una respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz". "La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y constituyó una clara violación del alto el fuego", ha añadido el Centcom.

La tensión llegó a un nuevo punto este martes con el ataque contra el buque qatarí 'Al Rekayyat' mientras transitaba cerca del estrecho de Ormuz. Doha ha atribuido este incidente a Irán, señalando que constituye un "ataque inaceptable contra la seguridad de la navegación marítima internacional, la seguridad del suministro energético mundial y una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional".