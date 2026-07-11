Trump da la orden al Ejército: lanzará "1.000 misiles" a Irán si cumple su amenaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que dispone de 1.000 misiles preparados para atacar Irán si las autoridades de la República Islámica cumplen las amenazas que, según sostiene, han formulado contra su vida. El mandatario afirmó que las órdenes ya han sido transmitidas al Ejército estadounidense, en un contexto marcado por el aumento de la tensión entre Washington y Teherán tras el deterioro del entendimiento alcanzado el pasado mes de junio.

Trump ha lanzado la advertencia en una publicación en su red social, Truth Social, donde ha afirmado que "1.000 misiles están listos para ser disparados" contra la República Islámica si el Gobierno iraní intenta asesinar al presidente de Estados Unidos.

"Mil misiles están listos y preparados para atacar la República Islámica de Irán, y miles más se lanzarán inmediatamente si el Gobierno iraní cumple su amenaza de asesinar, o intentar asesinar, al actual presidente de los Estados Unidos de América, en este caso, ¡a mí!", ha escrito en su perfil.

El mensaje de Donald Trump | Fuente: Truth Social

El presidente ha añadido además que "ya se han dado las órdenes" correspondientes y ha asegurado que las Fuerzas Armadas estadounidenses están "preparadas, dispuestas y capacitadas" para actuar. Según ha indicado, esa instrucción tendría una vigencia de un año, con posibilidad de prórroga.

Incumplir el acuerdo

Las declaraciones de Trump llegan después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, acusara a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento alcanzado entre ambos países el 17 de junio.

El responsable de la diplomacia iraní sostuvo que Washington ha vulnerado el párrafo 9 del acuerdo preliminar, que establecía el mantenimiento del statu quo mientras continuaban las negociaciones para un pacto definitivo. Ese apartado contemplaba que Estados Unidos no impondría nuevas sanciones ni desplegaría fuerzas adicionales en la región durante ese periodo.

Araqchi vinculó esa supuesta vulneración con la decisión de la Administración estadounidense de sancionar a Ali Ansari, a quien Washington considera un colaborador del nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojataba Jamenei.

Garantías sobre Ormuz

Además del intercambio de amenazas, la Administración estadounidense ha trasladado nuevas exigencias a Teherán relacionadas con la seguridad marítima.

En este sentido, Washington reclama que Irán emita una declaración pública comprometiéndose a garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz y a cesar los ataques contra buques mercantes.

De acuerdo con esas mismas fuentes, esta petición ha sido comunicada tanto directamente a los negociadores iraníes como mediante la mediación de Pakistán y Catar.

El estrecho de Ormuz constituye una de las principales rutas para el transporte internacional de petróleo y gas, por lo que cualquier alteración de la navegación en esa zona tiene repercusiones para el comercio energético mundial.