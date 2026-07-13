EEUU lanza una nueva ofensiva contra Irán y Teherán responde contra bases en Jordania y Bahréin

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la conclusión de una nueva oleada de "ataques ofensivos" contra "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones" en una operación cuya meta declarada es "debilitar la capacidad de Irán" para atacar a buques que circulen por el estrecho de Ormuz, si bien el primer elemento que enumera el cuerpo militar entre los objetivos alcanzados son "sistemas de defensa aérea".

"El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha completado una nueva oleada de ataques ofensivos contra Irán el 12 de julio", ha anunciado el propio Centcom en un comunicado enviado pasadas las 22:30 horas en Florida —las 4:30 del lunes en España—.

El Comando Central estadounidense ha declarado haber "atacado por primera vez sistemas de defensa aérea", además de "estaciones de radar costeras, capacidades de misiles y drones, y embarcaciones pequeñas iraníes".

Irán ataca Jordania y Bahréin

Por su parte, Irán ha anunciado ataques contra bases militares con presencia de EEUU en Jordania y Bahréin. La Guardia Revolucionaria iraní adelanta ataques aéreos contra la base aérea príncipe Hassan de Jordania, así como contra la base estadounidense de sheij Isa, ubicada en Bahréin, como respuesta a la ofensiva estadounidense.

"En la primera fase de la respuesta a estas agresiones, guerreros fervientes del Islam incendiaron varios silos de misiles de gran tamaño y depósitos de combustible en la base aérea del príncipe Hassan, en Jordania, mediante el lanzamiento de misiles y drones", ha informado el órgano castrense en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada al cuerpo.

Posteriormente, tras haber precisado que sus acciones de "represalia" continúan, la Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado haber "destruido" el centro de mando y control de drones del Ejército estadounidense en Bahréin.

"En la segunda fase de la operación de contraofensiva, se han destruido importantes centros de reparación y mantenimiento de helicópteros, el hangar de los aviones de guerra electrónica P-8 y el centro de mando y control de los drones asesinos de niños del Ejército de Estados Unidos en la base estadounidense de sheij Isa, en Bahréin", reza el comunicado.