EEUU intensifica sus ataques e Irán golpea el corazón de la Quinta Flota en Bahréin

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado una nueva oleada de ataques contra territorio iraní por tercera noche consecutiva después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que "golpearían" fuerte a Teherán durante la madrugada.

"A las 4.45 horas (10.45 en horario peninsular), el Mando Central de EEUU comenzó a lanzar, por tercera noche consecutiva, ataques contra Irán por orden del comandante en jefe. Estos ataques continuarán imponiendo un alto coste a las fuerzas iraníes y degradando su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", ha indicado el órgano castrense en un breve comunicado.

Concretamente, el CENTCOM ha dicho haber atacado "con éxito" objetivos militares en lugares como Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas. Todo ello con el fin de "mermar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial".

Munición de precisión

Para ello, las fuerzas del Mando Central estadounidense han empleado munición de precisión contra los sistemas de defensa costera iraníes, las bases de misiles y drones, y las capacidades marítimas de la República Islámica a lo largo de un operativo que, han indicado, se ha extendido por alrededor de cinco horas.

Esto se produce poco después de que Trump haya asegurado durante una entrevista con el canal conservador Salem News Channel que Estados Unidos "golpeará" a Irán "muy fuerte" en la noche de este lunes y también durante la jornada del martes.

"Vamos a golpearles muy fuerte esta noche y vamos a golpearles fuerte mañana y no hay una maldita cosa que puedan hacer al respecto. No tienen nada. No pueden hacer nada más que ser bocazas. Les he podido conocer y están totalmente locos", ha indicado.

Horas después, el magnate republicano ha asegurado desde el Despacho Oval, donde ha reiterado la promesa de "otro ataque muy importante" esta noche contra Irán, que Teherán ha incumplido "probablemente unas diez veces" el acuerdo alcanzado con Washington, documento provisional de paz anunciado a mediados del pasado mes de junio en el cual convenían el cese inmediato de acciones militares.

"Quieren llegar a un acuerdo. Han vuelto a la mesa. Llegamos a un acuerdo hace dos días y quieren llegar a un acuerdo. Llevan 47 años negociando, pero nadie les ha atacado militarmente nunca", ha señalado Trump aseverando que las fuerzas estadounidenses están "golpeando muy fuerte" a la República Islámica.

Respuesta iraní

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este martes ataques contra la base naval estadounidense de Jufair en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Comando Central del Ejército y de la Quinta Flota de Estados Unidos, y también contra posiciones estadounidenses en Jordania.

"Los valientes guerreros de la Armada de la Guardia Revolucionaria, en la segunda oleada de la Operación Nasr 2 (...) han atacado y destruido con sus misiles y drones varios depósitos de municiones, un centro de comunicaciones por satélite y el edificio de residencia de las fuerzas estadounidenses en la base de Jufair, en Bahréin", ha anunciado el brazo militar en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la propia Guardia islámica.

Esta fase, en concreto, habría "incendiado los tanques de combustible" de la Quinta Flota y "destruido el radar Patriot, el radar de control aéreo de la flota y un sistema de radar de alerta temprana C-RAM", según ha afirmado la Guardia Revolucionaria en un comunicado posterior.

Asimismo, "el centro de control y monitoreo de las embarcaciones guiadas no tripuladas también ha sido completamente destruido" en el ataque iraní, según el órgano militar, que ha reiterado que "la operación de contraofensiva continúa".

Apenas unas horas antes, el Ministerio del Interior de Bahréin ha informado de la activación de las sirenas de alarma en el territorio nacional, instando a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más próximo.

Jordania

Apenas unos minutos después, la Guardia Revolucionaria Islámica ha difundido otro comunicado en el que ha querido enviar "un mensaje importante" a la "honorable y musulmana nación de Jordania" al tiempo que ha anunciado bombardeos contra instalaciones estadounidenses en el país.

"Hoy (martes), los guerreros del Islam, en la tercera fase de la segunda oleada de la Operación Nasr 2 (...), han atacado con misiles balísticos importantes instalaciones y la posición del enemigo estadounidense en una base aérea ocupada por el Ejército estadounidense asesino de niños en su territorio, que había sido utilizada para atacarnos, y han castigado a los criminales estadounidenses por sus acciones", reza la nota, que recuerda el ataque norteamericano contra una escuela en Minab, en el sur de Irán.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Jordania han confirmado la entrada en su espacio aéreo de misiles iraníes, afirmando que "los sistemas de defensa aérea interceptaron y derribaron, al amanecer del martes, cuatro misiles (...) procedentes de territorio iraní".

"Cualquier intento de infringir la soberanía del Reino o violar su espacio aéreo será respondido con firmeza", ha reivindicado, enfatizando que "las Fuerzas Armadas no dudarán en tomar todas las medidas necesarias para proteger la patria y defender su seguridad y estabilidad".

Estos dos ataques contra posiciones de Estados Unidos en países de Oriente Próximo se han producido al tiempo que, durante esta última noche y madrugada, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha manifestado haber lanzado una nueva andanada de ataques aéreos contra "objetivos militares en todo Irán", entre ellos Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, con el fin de "mermar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial".