Trump hostiga a Irán con una nueva oleada de bombardeos: "Más les vale portarse bien"

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado en la noche del miércoles la culminación de una nueva andanada de bombardeos contra enclaves defensivos en Irán en la que se constituye como la quinta jornada consecutiva de ataques aéreos contra la República Islámica, alegando buscar "mermar aún más" la capacidad de Teherán de "amenazar a los marineros inocentes que tripulan buques comerciales" que transitan el estrecho de Ormuz.

Concretamente, el Mando Central del Ejército estadounidense (Centcom) ha reivindicado ataques contra centros de mando iraníes, instalaciones de defensa aérea y de vigilancia costera, así como contra sistemas de misiles y drones, con el fin de "mermar aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros inocentes que tripulan buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz".

Para ello, ha precisado el Centcom en un comunicado difundido en redes, los uniformados estadounidenses han empleado munición de precisión para alcanzar objetivos en múltiples ubicaciones, incluida Bandar Abbas, capital de la provincia de Hormozgan ubicada frente al estratégico paso y diana frecuente de las acciones militares norteamericanas.

"El Ejército de Estados Unidos está haciendo que Irán rinda cuentas siguiendo las instrucciones del comandante en jefe", ha remarcado el órgano castrense en alusión al presidente del país, Donald Trump, tras manifestar haber lanzado una oleada de ataques contra instalaciones de defensa costera y de misiles de crucero en la isla de Tumb Mayor, en el golfo Pérsico, "a lo largo de 90 minutos".

Sin plazo límite

El presidente estadounidense rechazó dar un plazo límite a las autoridades iraníes antes de ordenar ataques contra infraestructuras esenciales como centrales eléctricas.

"No me gusta fijar plazos, pero ellos ya lo saben más o menos; conocen la historia. Más les vale portarse bien", ha afirmado en declaraciones a la prensa en las que ha asegurado que las autoridades iraníes han solicitado una reunión, un extremo que ya ha dicho en anteriores ocasiones.

"Son gente desagradable, pero quieren llegar a un acuerdo", ha señalado poco antes de asistir a una cumbre en Pensilvania en la que ha anunciado "una inversión de casi 10.000 millones de dólares (más de 8.700 millones de euros)" en industria de defensa, asegurando que "creará más de 4.000 puestos de trabajo" en la zona.

Irán confirma los ataques

Las autoridades iraníes, por su parte, han confirmado en declaraciones recogidas por la agencia Mehr el impacto de un proyectil cerca de Bandar Abbas, en el sur del país, por parte de Estados Unidos, si bien se desconoce hasta el momento si ha provocado víctimas. También en el condado de Sirik, sito en la provincia de Hormozgan (sur).

Se han registrado, a su vez, ataques en las inmediaciones del Hospital Shahid Baqbani de la localidad de Ahvaz, en la provincia de Juzestán, que atiende a enfermos de cáncer y que ya está siendo evacuado.

"Hace unos instantes, las zonas cercanas al Hospital Baqbani en Ahvaz han sido objeto de un ataque con misiles. Algunos pacientes y sus acompañantes han huido del hospital aterrorizados por el fuerte ruido y las intensas sacudidas, ¡y ahora solo quedan los enfermos más graves!", ha indicado en sus redes sociales el portavoz del Ministerio de Sanidad, Hosein Kermanpour.

35 muertos en julio

Además, en un message difundido horas antes, ha confirmado la muerte de 35 personas, incluidas dos mujeres y un adolescente menor de 18 años, y más de 300 heridos, de los cuales 72 siguen hospitalizados, por ataques de Estados Unidos contra Irán en julio. "Hormozgan, Sistán y Baluchistán, y Juzestán son las regiones que han sufrido mayores daños", ha indicado.

Por otra parte, la Guardia Revolucionaria ha asegurado haber "interceptado y destruido" un dron tipo MQ-9 "enemigo" en la zona de Andimeshk, dentro de la provincia de Juzestán.