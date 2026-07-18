EEUU da por concluida una semana de ataques contra Irán y mantiene la presión sobre Teherán

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado el final de la última fase de una nueva oleada de ataques contra Irán tras siete noches consecutivas de operaciones dirigidas contra instalaciones vinculadas a las capacidades defensivas y logísticas de Teherán.

Según ha informado Europa Press, las fuerzas estadounidenses han dado por concluida la campaña de este viernes 17 de julio a las 21.30 horas, hora local. El CENTCOM ha detallado en un comunicado difundido en las redes sociales que durante la última jornada han sido alcanzados varios objetivos considerados estratégicos por Washington.

Objetivos militares iraníes

Entre las instalaciones atacadas se encuentran "centros de vigilancia, infraestructuras logísticas militares, almacenes subterráneos de armamento y capacidades marítimas", de acuerdo con el comunicado del mando militar estadounidense.

Estados Unidos ha empleado para estas operaciones aviones de combate, drones, buques de guerra y otros recursos militares desplegados en la región.

El CENTCOM ha asegurado que continuará cumpliendo su misión bajo las órdenes del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha reiterado que mantiene la presión sobre Teherán. En este sentido, ha señalado que sigue aplicando "plenamente un bloqueo naval contra los puertos iraníes".

"Más de 50.000 militares estadounidenses están desplegados en todo Oriente Próximo y permanecen vigilantes, letales y preparados", ha afirmado el mando, que ha asegurado que sus fuerzas conservan capacidad para responder ante cualquier eventualidad.

Desmentido sobre los petroleros

Poco antes, el CENTCOM ha rechazado las informaciones difundidas por Irán sobre las supuestas explosiones registradas en dos petroleros en el estrecho de Ormuz y ha negado que los incidentes hayan sido provocados por minas marítimas, como había señalado la Guardia Revolucionaria iraní.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había informado de que dos buques cisterna habían sufrido explosiones mientras navegaban por esta estratégica vía marítima utilizada para el transporte internacional de hidrocarburos.

"Como la mayoría de las declaraciones de la Guardia Revolucionaria Islámica, esta es falsa", ha afirmado el CENTCOM en un breve comunicado en el que ha rechazado la versión iraní.

La Guardia Revolucionaria había asegurado previamente que los dos petroleros habían registrado explosiones y habían quedado envueltos en llamas mientras atravesaban la zona sur del estrecho. Según su relato, los buques podrían haber entrado en contacto con minas colocadas en el área.

Por su parte, el cuerpo de ingenieros iraníes había advertido del elevado nivel de riesgo en la zona y había descrito el paso marítimo como "extremadamente peligroso y completamente cerrado en este momento".

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio energético mundial. Por sus aguas transita una parte relevante del suministro global de petróleo, por lo que cualquier incidente en la zona genera preocupación por sus posibles efectos sobre la seguridad marítima y los mercados energéticos.