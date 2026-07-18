Un ataque iraní con misiles en Jordania deja dos militares de EEUU muertos y un desaparecido

Dos militares estadounidenses han muerto y un tercero permanece desaparecido tras un ataque iraní con misiles balísticos y drones contra una base militar de Estados Unidos en Jordania. El ataque se produce en plena reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán.

El Centcom ha confirmado que dos militares estadounidenses han fallecido "en acción" mientras las fuerzas estadounidenses y aliadas trataban de repeler el ataque iraní.

Según el comunicado del mando estadounidense, un tercer militar permanece "desaparecido en combate" tras el ataque lanzado por Irán contra la base aérea jordana de Muwaffaq Salti, situada en el centro-norte del país. Además, cuatro militares estadounidenses fueron evacuados a hospitales de Jordania, aunque ya han recibido el alta médica. Otros efectivos fueron atendidos por heridas leves y posteriormente regresaron al servicio.

El Centcom ha explicado que, por respeto a las familias, no facilitará la identidad de los fallecidos hasta que transcurran al menos 24 horas desde la notificación oficial. Con estas dos nuevas víctimas, ascienden a 16 los militares estadounidenses fallecidos oficialmente desde el inicio de la actual escalada militar entre Estados Unidos e Irán, el pasado 28 de febrero.

La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado el ataque contra la base de Muwaffaq Salti, donde, según Teherán, los proyectiles impactaron contra hangares con aviones de combate estadounidenses y una plataforma de estacionamiento.

Horas antes, las autoridades iraníes habían afirmado que otro ataque previo había alcanzado los depósitos de combustible de la misma instalación militar, considerada estratégica por su ubicación y por el papel que desempeña en las operaciones estadounidenses en Asia Occidental.