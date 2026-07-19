Irán lanza una nueva ofensiva contra instalaciones con presencia de EEUU en Kuwait

El Ejército iraní ha asegurado este domingo haber lanzado una nueva ofensiva contra distintos objetivos militares con presencia estadounidense en Kuwait, uno de los países más afectados desde que se reanudó el conflicto entre Teherán y Washington. Según informa EFE, las acciones se han llevado a cabo durante la madrugada mediante el uso de drones.

En un comunicado, el Ejército iraní ha afirmado que "La República Islámica de Irán, en una nueva ronda de ataques con drones, atacó de nuevo desde la madrugada de hoy un depósito de municiones" de Estados Unidos situado en el campamento de Al Adiri. Asimismo, ha asegurado haber atacado los "hangares donde se encuentran equipos y personal" estadounidense en la base aérea de Ali Al Salem, también en Kuwait.

Kuwait activa sus sistemas de defensa

Las Fuerzas Armadas kuwaitíes han informado de que el país está siendo objeto de ataques con "misiles y drones" lanzados por Irán. En un breve comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el Estado Mayor ha señalado que "si se oyen explosiones, se debe a que los sistemas de defensa aérea están interceptando los ataques".

Por el momento, el Ejército kuwaití no ha precisado qué instalaciones han sido objetivo de la ofensiva ni ha informado de posibles daños.

Kuwait ha sido el único país del golfo Pérsico alcanzado durante esta nueva oleada de ataques iraníes, que se ha producido poco después de que el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunciara el inicio de bombardeos aéreos contra objetivos iraníes por octava jornada consecutiva, después de que Washington diera por reanudado el conflicto la semana pasada.

Primeras bajas

La nueva ofensiva llega un día después de que el Centcom informara de la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania y de la desaparición de un tercero a causa de un ataque iraní. Se trata de las primeras bajas sufridas por Estados Unidos desde que la pasada semana se rompiera el alto el fuego entre ambos países.

Además, otros cuatro soldados estadounidenses resultaron heridos y tuvieron que ser evacuados de urgencia a hospitales jordanos. El Centcom precisó que todos ellos ya se han recuperado y han recibido el alta médica.

En total, 16 militares estadounidenses han muerto desde el inicio de la guerra contra Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.