EEUU confirma la muerte de un sargento de 28 años en el ataque iraní a una base en Jordania

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado la muerte del sargento Ángel S. Rampersad, de 28 años, que había sido dado por desaparecido, tras el ataque iraní del pasado 17 de julio contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania. El fallecimiento eleva a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra con Irán.

"El sargento Ángel S. Rampersad es considerado muerto en acción el 17 de julio de 2026 durante un ataque enemigo en la base aérea Muwaffaq Salti, Jordania", indicó el Departamento de Defensa en un comunicado, en el que precisó que su estatus había sido actualizado a "paradero desconocido, se cree que fallecido".

En total, tres militares fallecieron en el ataque iraní a la base, en el marco de la escalada de tensiones en el último mes entre EEUU e Irán. Por otro lado, la muerte de Rampersad eleva a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el pasado 28 de febrero, cuando comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Entre tanto, las hostilidades continúan: el Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha completado su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán con el objetivo de "debilitar aún más la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

"A las 20:15 horas del 21 de julio (hora del este, 2:15 del día 22 en España peninsular y 3:45 en Irán), el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) completó con éxito su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán", ha indicado el órgano militar en un comunicado publicado poco más de una hora después de anunciar el inicio de esta ronda de bombardeos.

CENTCOM forces began striking military targets in Iran at 7 p.m. ET today for the 11th night. The strikes are designed to continue degrading Iran's ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026

El Centcom ha asegurado haber atacado "centros de operaciones militares iraníes, instalaciones marítimas, hangares de aeronaves, almacenes de drones e infraestructura logística militar", justificando sus ataques con el argumento de que los perpetra "para debilitar aún más la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

EEUU ha acusado a Irán de haber atacado "a más de 30 buques comerciales que transitaban por esta vía marítima internacional, vital para el comercio regional y mundial". "Estos ataques injustificados han puesto en peligro a cientos de marineros inocentes y han socavado la libertad de navegación", ha afeado.

Sostiene no obstante que pese a la "agresión iraní, el estrecho de Ormuz permanece abierto al tránsito de buques comerciales". "Desde principios de mayo, las fuerzas del Centcom han facilitado el tránsito de aproximadamente 900 buques comerciales y 450 millones de barriles de petróleo crudo", ha anotado, como hiciera con los bombardeos ejecutados en la víspera.