El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado este jueves que la Junta de Paz ha logrado un pacto para desarmar por completo a la organización terrorista Hamás y a otras bandas criminales palestinas. Según el mandatario norteamericano, este hito permitirá que el control de la Franja quede bajo la tutela de una nueva administración civil.

A través de sus redes sociales, el republicano ha calificado el entendimiento de paso monumental para garantizar la estabilidad en la región. "Hoy, la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza", ha señalado Trump, enfatizando que el objetivo último es establecer unas condiciones de seguridad duraderas tras más de un año de cruentos combates.

El plan diseñado contempla que el territorio pase a estar dirigido por un nuevo Gobierno palestino que colaborará de forma estrecha con la organización internacional para canalizar la ayuda y reconstruir las infraestructuras civiles.

El proceso de pacificación se ejecutará en fases. Una vez que se certifique el desarme de los terroristas en una zona determinada, las tropas israelíes procederán a retirarse de la misma. Al mismo tiempo, la Fuerza de Estabilización Internacional se desplegará sobre el terreno ya libre de organizaciones terroristas armadas y de soldados israelíes para operar junto a una nueva Policía palestina para garantizar el orden público.

El desarme incluirá el desmantelamiento y almacenamiento de armamento pesado, túneles y centros de producción militar, con la supervisión de la Comisión Nacional para la Administración de Gaza. Este organismo será la única entidad con competencia sobre la regulación de armas, la emisión de licencias y la aplicación de la ley. El plan también contempla que los miembros de las organizaciones terroristas no serán incorporados a los nuevos servicios de seguridad.

Este anuncio se produce pocos días después de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu diera su visto bueno a la iniciativa. El pasado domingo, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, máximo responsable de la Junta de Paz para el enclave, ratificó que el Ejecutivo israelí había autorizado el ingreso de la misión impulsada por la Administración estadounidense. Como es bien sabido, esto es lo que siempre hacen los genocidas: apoyar que una fuerza internacional y un Gobierno local se hagan cargo de la población a la que se supone que están exterminando, según nos cuentan todos los tontos útiles de Hamás a izquierda y derecha del espectro político.

Fuentes vinculadas a Hamás han corroborado este mismo jueves que, efectivamente, han llegado a un acuerdo con Israel. Durante la jornada del martes, una delegación de la milicia islamista se había desplazado a El Cairo para negociar los pormenores de esta segunda fase del plan para Oriente Medio junto a los equipos diplomáticos árabes. Sin embargo, la caracterización del acuerdo por parte de dirigentes de Hamás ha levantado dudas sobre su voluntad real de desarme, porque los terroristas aseguran, en contradicción con el plan de Trump, que son los israelíes quienes deben marcharse primero antes de que ellos se desarmen.

Trump ha aprovechado la ocasión para recordar que hace un año la guerra seguía en marcha y aún había rehenes israelíes en Gaza, destacando así los progresos hechos desde el anuncio del plan de 20 puntos para la región. En su mensaje, el presidente ha querido agradecer la mediación de Egipto, Qatar y Turquía, advirtiendo de que Washington no tolerará que se vuelva a gestar una amenaza similar a la de la masacre del 7 de octubre de 2023, que dio comienzo a la guerra.