Continúa el misterio de Mojtaba Jamenei: el presidente de Irán reconoce que no se comunica con el líder supremo

¿Dónde y en qué estado está Mojtaba Jamenei? Esa es la gran pregunta prácticamente desde que fue anunciado el pasado 8 de marzo como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán en sustitución de su padre —Alí Jamenei—, que fue eliminado el primer día de la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás. Han pasado cinco meses y aún no se ha dejado ver.

Ni siquiera acudió al funeral de su padre, celebrado en julio, al que sí asistieron otros hijos del ayatolá fallecido. El periódico británico The Times afirma —en un artículo publicado el 27 de julio— que la búsqueda de Mojtaba "mantiene en vilo al Mossad y a la CIA". De estar consciente, sería conocedor de que las agencias hicieron todo lo que fue necesario para localizar a su predecesor, llegando a hackear las cámaras de tráfico de Teherán.

"Parece no haber usado el teléfono ni abierto una computadora portátil en aproximadamente 150 días", argumenta el rotativo. "Se encuentra en algún lugar resguardado, con el rostro desfigurado por las heridas sufridas en el ataque aéreo que mató a su padre, y no se atreve a salir a la luz del día por temor a ser detectado por un satélite espía estadounidense". No deja de ser una teoría.

También podría estar muerto, como defiende parte de la comunidad de Inteligencia. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) estaría fingiendo su supervivencia y haciendo ver que sigue sus instrucciones, para controlar al Gobierno y mantener abierto el conflicto con Estados Unidos. Del otro lado se encontraría el presidente del Gobierno iraní, Masud Pezeshkian, que sería partidario de alcanzar un acuerdo de paz.

Muchos le cuestionan. Recibió gritos de "muerte al conciliador" durante las exequias en honor del ayatolá. Y hace tiempo que se rumorea que va a dimitir, aunque él lo niega. Intenta dar la sensación de que sigue alineado con el líder supremo, a quien le atribuye "una moralidad y una lógica excepcionales", pese a que —ha reconocido durante una entrevista concedida este martes a la IRIB, por el inicio del tercer año de su mandato— la comunicación con él se ha vuelto "muy difícil".

Pezeshkian dijo en mayo que se había reunido durante dos horas y media con Mojtaba Jamenei. Pocos dieron credibilidad a aquel encuentro, otros le dieron literatura. Irán Internacional —canal de televisión independiente con sede en Londres, al que el régimen acusa de alentar las protestas de enero— asegura este miércoles que apenas duró unos minutos y el presidente iraní nunca tuvo la certeza de con quién estuvo en realidad.

Iran's president was driven to a secret location in Tehran, seated in the back of a tinted-window car, and granted a few minutes in the dark beside a man he could not see. Afterwards, Masoud Pezeshkian asked whether the voice had really been the supreme leader's. Iran… pic.twitter.com/SDEbMg0DoN — Iran International English (@IranIntl_En) August 4, 2026

Novedades sobre la supuesta reunión

El encuentro se produjo en extrañas circunstancias, según Irán Internacional. "Fue llevado a un lugar secreto en Teherán, sentado en la parte trasera de un automóvil con ventanas tintadas, y se le concedieron unos minutos en la oscuridad junto a un hombre que no podía ver", aseguran. Tal habría sido el desconcierto de Pezeshkian que incluso habría preguntado después si aquella voz "era realmente la del líder supremo".

"Irán Internacional ha sabido que la reunión, que Pezeshkian describió públicamente como dos horas y media cordiales, duró minutos. Se concedió solo después de que él amenazara con dimitir, y se celebró lejos de la residencia del líder", explica el canal. "Los guardias rechazaron un apretón de manos. Luego se le pidió que se marchara", añade. También asegura que "se le ha denegado una segunda reunión".

Rumores de dimisión

Pezeshkian asegura que no tiene ninguna intención de dimitir. Pero un nuevo rumor —ya se había extendido otras veces, provocado por las diferencias con el ala dura del régimen acerca del acuerdo con EEUU— corre como la pólvora desde hace días. Esta vez, estaría promovido por una persona cercana al líder supremo: su cuñado, Mohammad Bagher Kharazi. A la sazón, secretario general de Hezbolá en Irán.

Kharazi habría afirmado que el presidente iraní había amenazado con dimitir hasta en 28 ocasiones desde que asumió su cargo y que Jamenei le habría trasladado que aprobaría su renuncia la próxima vez. Esa sería la voluntad, por tanto, del líder supremo, si es que sigue vivo y en un estado que le permita tomar este tipo de decisiones, o de quien sea que esté utilizando su nombre para manejar los hilos en la sombra.

No obstante, la Oficina de Relaciones Públicas del Líder de la Revolución Islámica de Irán no ha tardado en salir a desmentir estas declaraciones y afirmar que es la única fuente oficial para la difusión de mensajes, noticias y contenidos relacionados con Mojtaba Jamenei. "Cualquier información difundida fuera de estos canales —la página oficial o el portal para la preservación y publicación de sus obras— carece de validez".