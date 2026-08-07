El cuñado del líder supremo de Irán alienta una rebelión para hacer más duro aún el régimen: "Ya no funciona"

Las afirmaciones del clérigo ultraconservador Mohammad Bagher Kharrazi, cuñado del líder supremo de la República Islámica de Irán —el misterioso Mojtaba Jamenei, al que no hemos visto desde que el 8 de marzo fuese anunciado su nombramiento— parecen ser más que rumores. Ya se ha cumplido la primera de las predicciones que lanzó el lunes.

El vídeo del hermano de la esposa de Jamenei se viralizó por lo llamativo de sus declaraciones. Dijo cosas como que el actual líder supremo había estado marginado durante tres años por orden de su padre, que es mucho más radical que su antecesor, que está dispuesto a aceptar la renuncia del presidente iraní —Masud Pezeshkian— y quiere hacer cambios importantes.

Según él, así se lo habría transmitido Jamenei personalmente. El régimen se apresuró a desautorizarle y la Oficina de Relaciones Públicas del Líder de la Revolución Islámica de Irán advirtió que es la única fuente oficial para la difusión de mensajes, noticias y contenidos relacionados con la máxima autoridad política y religiosa del país.

Sin embargo, sólo unos días más tarde se ha materializado uno de sus vaticinios. Los medios oficiales han anunciado este jueves el nombramiento de Mohsen Rezaei, excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), como secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, tal y como Kharrazi dijo que ocurriría el 3 de agosto.

Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei plans to replace Supreme National Security Council chief Mohammad-Bagher Zolghadr with his top military aide Mohsen Rezaei, senior cleric and Khamenei in-law Mohammad-Bagher Kharrazi said. "He is going to replace Mr. Zolghadr, and Mr.… pic.twitter.com/hZ0XN4x2mX — Iran International English (@IranIntl_En) August 3, 2026

Lo hace en sustitución de Mohammad Bagher Zolghadr, que asumió el cargo en marzo —después de su antecesor fuese eliminado— y habría sido destituido en el marco de una renovación interna de la cúpula de la seguridad iraní. Con el designio de Rezaei, que asumiría también el rol de representar al líder supremo dentro del Consejo, las palabras de Kharrazi cobran fuerza.

La rebelión de Kharrazi

Según informa Irán Internacional —canal de televisión independiente con sede en Londres, al que el régimen acusa de alentar las protestas de enero—, Mohammad-Bagher Kharrazi estaría reclutando adeptos para acometer una rebelión interna, atendiendo a la alocución del clérigo ante un grupo de seguidores que ha visto la luz.

En el vídeo, de aproximadamente cinco minutos de duración, afirma que hay un grupo en la sombra, esperando a que llegue su momento, con "60 gruesos volúmenes de planes, que abarcan hasta el más mínimo detalle de cada órgano e institución", para que ascienda al poder un verdadero "gobierno islámico".

A cleric tied by marriage to Iran's ruling family has declared the Islamic Republic obsolete and is openly recruiting to replace it, not with democracy, but with something harder. In a video from a religious gathering, Mohammad-Bagher Kharrazi, head of Hezbollah of Iran and… pic.twitter.com/p4Ur3AUK4N — Iran International English (@IranIntl_En) August 6, 2026

Cada uno de sus seguidores tendría la misión de reclutar a otros 17; estos a 17 más. Y así hasta que sean 250.000 y estén "listos para rodear los ministerios". Entre los primeros objetivos del grupo estaría el de quitar de en medio a Pezeshkian, a quien Kharrazi tildó de "bufón". Del presidente del parlamento iraní, Mohammad-Baqer Qalibaf, dijo que "no sabe nada" del Islam.

El cuñado de Mojtaba, a quien se señala como jefe de Hezbolá en Irán, también acusó de corrupción a Alí Asghar Hejazi, conocido por ser la mano derecha y el subjefe de gabinete del fallecido líder supremo Alí Jamenei, y Alireza Marandi, médico personal del anterior líder supremo. A este último le atribuye haber "metido a Pezeshkian por la garganta" al país.

En su opinión, la República Islámica, "simplemente ya no funciona". El plan del grupo sería crear una red de organizaciones en distintas ciudades que "con un solo anuncio" se dirigieran a Teherán. Él mismo se ofreció a financiar la primera reunión, "a costa de Hezbolá". El gobierno de Pezeshkian "no llegará a su fin", sentenció.