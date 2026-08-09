Netanyahu rechaza el plan de Trump para Gaza: no habrá retirada "hasta el desarme de Hamás"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha rechazado este domingo el plan de 15 puntos para la Franja de Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha afirmado que sus tropas no se retirarán del enclave palestino hasta que los terroristas de Hamás no se hayan desarmado por completo.

"Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel no realizarán ninguna retirada hasta el desarme de Hamás. Y cuando digo 'desarme de Hamás', me refiero tanto a las armas pesadas como a las no pesadas: todas las armas", ha afirmado en un vídeo publicado en redes sociales.

El primer ministro israelí ha afirmado que están dialogando con la parte estadounidense tras rechazar el acuerdo, que había sido aceptado por Hamás y otros grupos terroristas palestinos. "Tienen ideas; algunas de ellas nos son aceptables y otras no, y sabemos cómo mantenernos firmes ante estas cosas", ha argüido.

"La existencia de Israel y la seguridad de todos los ciudadanos de Israel no están sujetas a negociación. Nos mantenemos firmes en estos intereses", ha expresado, agregando además que sus fuerzas seguirán frustrando las "amenazas" existentes contra Israel y sus ciudadanos.

Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Start of the Government Meeting:

"Israel does not accept the 15-point document. The IDF will not carry out any withdrawal until Hamas is genuinely disarmed, and it will continue to thwart threats against our forces and citizens." Full… pic.twitter.com/UrVY2FK9wO — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 9, 2026

Asimismo, Netanyahu ha reiterado que mientras que él sea primer ministro no habrá un Estado palestino. "Ni en Gaza ni en Judea y Samaria (Cisjordania). Ni 'Fatahistán' ni 'Hamastán'", ha señalado, en alusión al partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, y a Hamás.

El primer ministro israelí ha afirmado que siente "un gran aprecio" por Trump. "Es uno de nuestros grandes amigos en la Casa Blanca. Aprecio mucho la asociación histórica con Estados Unidos contra los intentos de Irán de armarse con armas nucleares. Y quiero enfatizar nuevamente: con acuerdo o sin acuerdo, mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares", ha sentenciado.

Así, ha reiterado que harán "todo lo necesario" para garantizar la seguridad de Israel y eso es algo que ha demostrado "una y otra vez": con la entrada en Rafah, en el enclave palestino, con el control del corredor de Filadelfia, situado en el lado palestino de la frontera entre Gaza y Egipto, o cuando sus fuerzas entraron en Líbano y pudieron eliminar al jefe de Hezbolá, Hasán Nasralá.

"Irán ataca a todos los países de la región, incluso fuera de ella, pero hay un país que no ataca: el Estado de Israel. Hasta ahora no ha atacado y podría hacerlo, pero ¿por qué han pasado tantas semanas y no nos está atacando? Porque sabe el golpe devastador que le infligiremos si lo hace", ha dicho.