Un tribunal sirio condena a muerte al dictador Bashar al Asad por crímenes de lesa humanidad

Un tribunal sirio ha condenado a muerte por crímenes de lesa humanidad al exdictador Bashar Al Asad, que fue derrocado en diciembre de 2024 y se halla exiliado en Moscú, por lo que se le condena in absentia. Se trata, además, de la primera sentencia pública contra Bashar Al Asad y su régimen.

Un tribunal penal de Damasco ha leído la sentencia en la que han sido condenadas a muerte ocho personas más, incluido el hermano de Al Asad, Maher Al Asad, y su primo Atef Najib, que era, este último, el único presente en la sesión, ya que el resto se hallan en rebeldía. Según el juez, "la contribución del criminal Bashar Al Asad a los crímenes fue la de máximo responsable de la toma de decisiones, quien movilizó a las instituciones estatales para cometerlos". Por ese motivo, el tribunal ha declarado culpable a Bashar Al Asad por "el delito grave de asesinato premeditado e intencional de más de una persona y de niños, así como del delito grave de tortura y detención arbitraria, y de cometer crímenes de lesa humanidad".

Najib, por su parte, fue el jefe de la Seguridad Política en Deraa, en el sur de Siria, donde se iniciaron las revueltas en 2011. En la sentencia el juez ha indicado que "las investigaciones y los testimonios de los testigos demostraron la participación del acusado Atef Najib en el interrogatorio de varios detenidos tras el inicio de las protestas en Deraa", así como la ordenación del arresto y tortura de unos niños que pintaron grafitis contra el Gobierno en la pared de una escuela.

Bashar Al Asad huyó con su familia a Moscú antes de que las fuerzas rebeldes tomaran Damasco. Este juicio es el primer proceso jurídico del período de transición contra el régimen de Al Asad, que gobernó el país durante 20 años.